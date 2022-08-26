Başkan Sadıkoğlu talep etti, cezalar silindi

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun zirai ilaç satışı yapan firmalara kesilen cezaların iptali için yaptığı girişim sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı cezaları iptal etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Haziran ayında Diyarbakır’da düzenlenen Tarım Çalıştayına katılarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile özel bir görüşme yapmış, zirai ilaç satışı yapan firmalara “Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi” ve “Gübre Takip Sitemi” üzerinden kesilen yüklü cezaların affedilmesini talep etmişti.

Bakan ile özel görüşme sonuç verdi

Başkan Sadıkoğlu’nun talebi karşılık buldu ve kesilen cezalar iptal oldu. Bakanlığın 25 Ağustos 2022 tarihinde Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, kesilen cezaların iptal edildiği bilgisi verildi.

“Kesilmiş cezaların affedilmesini talep etmiştik”

Girişimleri sonucu cezaların iptal olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Zirai ilaç satışı yapan firmalarımız “Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi” ve “Gübre Takip Sitemi” üzerinden kesilen yüklü miktardaki cezaların ciddi mağduriyetler doğurduğunu, bazı firmaların iş yapamaz hale geldiğini dile getirmişlerdi. Biz de bu konuyu hazırladığımız bir dosya ile Diyarbakır’da yaptığımız özel görüşmede Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’ye sunarak, kesilmiş cezaların affedilmesini talep etmiştik. Yapılan değerlendirmeler sonrasında cezaların iptal olduğu bilgisi geldi. Girişimlerimizin olumlu sonuçlanması üyelerimiz adına bizleri memnun etmiştir. Sayın Bakanımıza, cezaya maruz kalan üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Üyelerimizin sorunlarının yakın takipçisiyiz”

Oda üyeleri ile güçlü bir diyalog içinde olduklarını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, “Odamız üyesi tüm sektörlerle bir araya gelerek yaşanan sorunlar üzerine istişarelerde bulunuyoruz. Yaptığımız toplantılar ve üye ziyaretlerimizdeki talepler üzerine oluşturduğumuz dosyaları ilgili bakanlıklar ve TOBB gündemine taşıyarak çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Üyelerimizle olan güçlü diyaloğumuz sektörlerimizin nabzını tutmamıza vesile olurken ısrarcı gayretlerimiz birçok problemin çözülmesini sağladı. Zirai ilaç satışı yapan firmalarımızın yaşadığı bu sorunun çözümü için de ciddi girişimlerde bulunmuş ve Sayın Bakanımızdan cezaların affı için söz almıştık. Üyelerimiz başta olmak üzere ülkemiz genelindeki sektör temsilcileri için ağır yük oluşturan bu cezaların affına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk. Ben bir kez daha Bakanımız Vahit Kirişçi’ye ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum. Karar üyelerimize hayırlı olsun. Üyelerimizin bizlere ilettiği sorunları icra makamlarına iletmeye ve çözümü noktasında elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.