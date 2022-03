Başkan Sadıkoğlu, STK’lara önem veriyor

CEM Vakfı Malatya Şubesi’ni ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Şehrimizdeki toplumsal dengenin ve sosyal barışın sağlanmasında CEM Vakfı Malatya Şubesi’nin önemli bir rolü bulunuyor” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, CEM Vakfı Malatya Şubesi’ni ziyaret ederek şube başkanı Eşref Doğan ve vakfın yönetimi ile bir araya geldi.

“CEM Vakfı şehrimiz için denge unsurudur”

CEM Vakfı Malatya Şubesi’nin Malatya için önemli bir denge unsuru olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Malatya sadece ekonomiden ibaret değil. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak toplumun genelini ilgilendiren her türlü konuda var olmaya çalışıyoruz. Toplumsal yapının bir araya gelmesi, kültürel alt yapının bir birine kaynaşması adına her türlü kesimin özgürce fikirlerini ifade edebilmesi gerekiyor. Kimsenin ötekileştirilmediği, toplumun kendisini birbirine yakın hissettiği bir zeminde başarının da olacağına inanıyoruz. Bu konuda Malatya’daki toplumsal dengenin ve sosyal barışın sağlanmasında CEM Vakfı Malatya Şubesi’nin önemli bir rolü bulunuyor. Sevgiden, kardeşlikten ve hoş görüden bahseden CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan’ın ilimize önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Şehrimiz için ciddi bir denge unsuru olduğunu da belirtmek istiyorum. CEM Vakfı Malatya Şubesi’nin yapmış olduğu çalışmaları, gayretleri yakından takip ediyoruz. Vakfın yaptığı çalışmaların her zaman toplumda kabul gören çalışmalar olduğuna şahidiz. Bizi kabullerden dolayı CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan Dedemize ve yönetimindeki değerli büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Malatya için bir şanssınız”

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu kaydeden CEM Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Eşref Doğan da, “Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun göreve gelmesiyle beraber Malatya TSO’nun bir kabuk yırttığını, bir hamle yaptığını görmemek mümkün değil. Değerli başkanımız ve yönetimi Malatya için bir şanstır. Biz biliyoruz ki şimdi yaptığınız girişimlerle Malatya’mız daha iyi yerlere gelecektir. Başarılılarınızın devamını diliyorum. CEM Vakfı Malatya Şubesi olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.