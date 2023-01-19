Başkan Sadıkoğlu: “Şire Pazarı esnafımızla her zaman istişare halindeyiz”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Şire Pazarını ziyaret ederek esnaflar ve kayısı üreticileriyle bir araya geldi.

Sabahın erken saatinde, pazarın en canlı olduğu dakikalarda Şire Pazarına giden Başkan Sadıkoğlu, esnafı tek tek dinleyip, talepleri not aldı.

“Her zaman istişare halindeyiz”

Şire Pazarı esnafı ile her zaman istişare halinde olduklarını belirten Sadıkoğlu, “Kayısı, Malatya’mızın en değerli tarım ürünü. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için de ekonomik olarak stratejik ürünler arasında. En önemli ihracat ürünümüz. 2022 yılında 76 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 402 milyon dolar gelir ede ettik. Bu rakam kent ekonomimiz için önem arz ediyor. Kayısı ekonomisinin merkezi olan Şire Pazarını ziyaret ediyoruz. Burada bulunan esnafımız, ihracatçımız, üreticimiz bizlere yakın ilgi gösteriyorlar. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak şire pazarı esnafımızla her zaman istişare halindeyiz. Yaşadıkları sorunları basın aracılığı ile yerelde ilgili yerlere ilettik. Genel manada sektörlerimizin yaşadığı tüm sorunları hazırladığımız dosyalar ile çatı kuruluşumuz TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ilettik, iletmeye de devam ediyoruz” dedi.

Ziyarette, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çetin, Meclis Üyeleri Faruk Titiz, Mustafa Eroğlu ve Ekrem Akbaş da yer aldı.