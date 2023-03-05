Başkan Sadıkoğlu: "Palyatif değil kalıcı çözümler bekliyoruz"

Esnafın, tüccarın ve sanayicinin taleplerini günlerdir yüksek sesle dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ticaretin ayağa kalkması için yetkililer hızlı adımlar atmalı. Palyatif çözümler değil kalıcı çözümler bekliyoruz” dedi.

Büyük hasar alan Malatya ticaretinin yeniden ayağa kalkması için geçici ticaret alanlarının hızlıca belirlenmesini yineleyen Başkan Sadıkoğlu, “Malatya’da ticaretin merkezi konumunda olan çarşımızın yüzde 70’i ağır hasarlı ve yıkık durumda. Günlerdir her platformda dile getiriyoruz, yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Ticaretin ayağa kalkması için acil adımlar atılmasını bekliyoruz. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan boş alanlar hızlıca firmalara tahsis edilmeli. Buralarda oluşacak geçici çarşılarla ticaret canlandırılmalı. Şehrimiz insan kaynağını ve vasıflı iş gücünü kaybetmekle yüz yüze kalmış durumda. Bunun sebebi psikolojik olarak güvenli bir bölgeye gitme arzusu ve çocuklarının eğitimi. Eğer bu insan kaynağını ve tüccarımızı geri getiremezsek şehrimizin toparlanması çok güç olur” dedi.

“Palyatif değil, kalıcı çözümler bekliyoruz”

Palyatif değil kalıcı çözüm çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, “OSB’de bulunan fabrikalarımız yüzde 20 oranında hasar aldı. Hasar almayan ve tadilatını tamamlayan fabrikalar üretime geçti ancak personel konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Personeli olmayan fabrikanın ayakta kalmasının bir anlamı olmadığının unutulmaması lazım. İnsan kaynağı için uygun hijyen barınma yerlerine ihtiyaç var. Kalanların gitmemesi, gidenlerin de geri dönmeleri için palyatif çözümler değil kalıcı çözümler bekliyoruz” diye konuştu.

“Kısa çalışma ödeneğinin tüm firmalarda uygulanmasını talep ediyoruz”

Kısa çalışma ödeneğinin tüm firmalarda uygulanmasını talep eden Başkan Sadıkoğlu, “Devletimiz deprem bölgesindeki 11 ilde üç ay süreyle kısa çalışma ödeneği uygulanacağını açıkladı. Ancak kısa çalışma ödeneği ağır hasarlı ve orta hasarlı firmalar için geçerli. Fakat hasarlı olmayan ancak çalışamayan firmalar da mevcut. Kısa çalışma ödeneğinin tüm firmalarda uygulanmasını talep ediyoruz. İşyeri yıkılan firmaların ürünleri kalmadı. Ağır hasarlı olanların birçoğu da ürünlerini alamıyor. Bu firmalara daha kapsayıcı destekler istiyoruz. Aksi takdirde toparlanma çok uzun sürer. Hane başı yapılan ödemelerin işletme başı şeklinde de yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.