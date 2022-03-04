Başkan Sadıkoğlu, ölçü ve tartı aletleri cezaları için “af” istedi

Ölçü ve tartı aletleri için kesilen fahiş cezalara dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, önce deprem ardından pandemi sürecinde kepenk kapatan esnafa kesilen cezalar için af talep etti.

İki yılda bir periyodik olarak muayene edilmeleri gereken ölçü ve tartı aletlerinde 2 Ocak’ta başlayan beyan süresi 28 Şubat’ta sona erdi. Farklı nedenlerle ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini yaptıramayan firmalar ise yüksek cezalarla karşı karşıya kaldı.

Ceza oranlarının fahiş oranlarda olduğunu ifade eden MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “Gerek üyelerimiz gerekse esnaflarımızla yaptığımız görüşmelerde ceza oranlarından mustarip çok sayıda firma olduğunu görüyoruz. 83 lira muayene ücreti olan bir tartıya kesilen ceza 900 liranın üzerinde. Esnafın muayene ücretinin 10 katından fazla bir ücretle cezalandırılması uygun değil. Cezalar nedeniyle zorluk yaşayan esnafın mağduriyetinin giderilmesi gereklidir” dedi.

“Öncelikli talep, ceza affı ve süre uzatımı”

Cezasını ödeyemeyen esnafın cihazlarını kullanamadığını, yeni bir tartı aletinin ise yüksek maliyetler oluşturduğuna vurgu yaparak ceza affı talep eden Sadıkoğlu, “Önce deprem ardından pandemi nedeniyle uzun süre kepenk açamayan, açtığı dönemdeyse iş yapamayan ve birçoğu kirasını dahi ödemekte güçlük çeken iş yeri sahibimiz ölçü ve tartı muayenelerini de gerçekleştiremedi. Tüccar ve esnafımız ayakta kalma savaşı verdiği bu süreçte maalesef yüksek cezalarla karşı karşıya kaldı. Son iki muayene döneminde verilemeyen beyannameler nedeniyle kesilen cezalar 1 tartı için en düşük 2 bin lirayı bulmaktadır. Önce deprem ardından pandemi sürecini yaşayan, artan maliyetler nedeniyle belini doğrultmakta güçlük çeken esnafımıza kesilmiş cezaların bir defaya mahsus affedilmesi veya ödenebilecek en makul seviyeye düşürülmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte mükelleflerin yeni cezalarla karşılaşmaması için 28 Şubat tarihinde sona eren beyanname süresinin de uzatılmasını istiyoruz” diye konuştu.