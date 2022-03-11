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Başkan Sadıkoğlu muhtarlarla buluştu

Malatya Muhtarlar Derneği ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Şehrimizde sosyal dengenin sağlanmasında muhtarlarımızın gösterdiği gayrete şahidiz” dedi.

MALATYA 11.03.2022, 12:44
Başkan Sadıkoğlu muhtarlarla buluştu

Malatya Muhtarlar Derneği ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Şehrimizde sosyal dengenin sağlanmasında muhtarlarımızın gösterdiği gayrete şahidiz” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek dernek başkanı Şahin Demirci ve dernek üyesi muhtarlarla bir araya geldi. 2021 yılının Ekim ayında kurulan ve 1. Olağan Genel Kurulunu 2022 Şubat ayında yapan Malatya Muhtarlar Derneği’ne hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Muhtarlar Derneği’ne hayırlı olsun demek için bugün buradayız. Üyelerinin teveccühü ile yeniden başkan seçilen Şahin Demirci kardeşime de başarılar diliyorum. Muhtarlarımız şehrimiz için önemli bir değer. Muhtarlarımızın tamamının mahallesiyle ilgili ciddi mücadele ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Gerek mahallelerindeki sosyal sıkıntıların tespit edilerek ilgili yerlerden destek alınması, gerekse mahallenin alt ve üst yapısında yaşanan aksaklıkların üst kurumlara taşınması konusunda ciddi bir gayret içerisindesiniz. Şunu ifade etmek istiyorum; ekonomi sadece para kazanmaktan, bir esnafın, iş adamının işini büyüterek zenginleşmesinden geçmiyor. Bu şehir bizim, bütünleşmemiz, birlikte hareket etmemiz lazım. Şehrimizi zenginiyle fakiriyle ayakta tutamazsak, sosyal denge oluşturamazsak yarın farklı problemlerle karşı karşıya kalırız, bu şehir yaşanmaz hale gelir. Bu konuda herkese görevler düşüyor. Şehrimizde sosyal dengenin sağlanmasında muhtarlarımızın gösterdiği gayrete şahidiz. Sizler önemlisiniz, bizler de sizleri önemsiyoruz ve her zaman da önemsemeye devam edeceğiz” dedi.

“Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın değerli başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na derneğimizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Sayın başkanım bizler sizi ve çalışmalarınızı yakından takdirle takip ediyoruz. Malatya’ya ayrı bir katma değer kattınız. Oğuzhan başkanımız sadece ilimizin ekonomisinin büyümesi için değil, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için de gayret gösteriyor. Bunun en güzel örneği biz muhtarları önemsemesi, ziyaret etmesi ve bizlere kulak vermesidir. Malatya TSO tarafından her Ramazan ayında mahallelerimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımında bulunuluyor. Öğrencilerimize kış gelmeden bot ve mont yardımında bulunuluyor. Tüm muhtarlarımız adına Oğuzhan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Salgından etkilenen küçük esnaf için başlattığı kampanya çok güzeldi. Alışverişini yerel esnaftan yap çağrısı şehrimizde uzun zaman konuşuldu. Esnaflık yapan birçok muhtarımız var. Hem onlar adına hem tüm esnaflar adına kendisine teşekkür ediyorum. Özellikle Şahnahan bölgesi başta olmak üzere o bölgenin genelini tehdit eden çevre kirliliğinin önüne geçmek için hayata geçirdiği yeni arıtma tesisi projesi için teşekkür ediyoruz. Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla 3 yılda 16-17 bin kişinin istihdam edileceği yeni yatırımlar şehrimize geldi. Mahallelerimizde yüzlerce işsiz gençlerimiz var o yüzden yeni iş sahaları çok önemli. Aslında Oğuzhan Başkanımızın bahsedilecek birçok çalışması var. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Sayın başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye konuştu.

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç, Meclis Divanı Üyesi Ayhan Altunok, Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene, Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, Aslanbey Mahallesi Muhtarı Tolga Toy, Yesilkaynak Mahallesi Muhtarı Murat Karaduman, Duruldu Mahallesi Muhtarı Uğurcan Aytekin, Epreme Mahallesi Muhtarı Ahmet Aksüt, Yaka Mahallesi Muhtarı Sait Tan, Sütlüce Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, Özal Mahallesi Muhtarı Kenan Şeker, Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Fatih Yücel, Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner, Akpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Işık, Kuyulu Mahallesi Muhtarı Seydi Kılıç, Dikili Mahallesi Muhtarı Feridun Kılıç, Hidayet Mahallesi Muhtarı Engin Güleç, Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Cebrail Yılmaz ve Öncü Mahallesi Muhtarı Harun Yener yer aldı.

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