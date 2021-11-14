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Başkan Sadıkoğlu: “Malatya’nın en büyük ihracat pazarı AB ülkeleri”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Covid-19 Sürecinin Türkiye ve AB ülkelerine bıraktığı etki" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği pazarının Malatya’nın en büyük ihracat pazarı olduğunu belirtip, “Salgının etkisiyle düşen ihracat grafiğimiz yeniden yükselişe geçti” dedi.

MALATYA 14.11.2021, 14:43
Başkan Sadıkoğlu: “Malatya’nın en büyük ihracat pazarı AB ülkeleri”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Covid-19 Sürecinin Türkiye ve AB ülkelerine bıraktığı etki" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği pazarının Malatya’nın en büyük ihracat pazarı olduğunu belirtip, “Salgının etkisiyle düşen ihracat grafiğimiz yeniden yükselişe geçti” dedi.

MTSO tarafından Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi kapsamında, “Covid-19 Sürecinde Türkiye ve AB’deki KOBİ’lerde İşletme, Finansal Kaynaklar ve İnsan Kaynakları Yönetimi” konulu çalıştay düzenlendi.

Online olarak düzenlenen çalıştaya MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Cahit Ceren, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Proje Direktörü Oya Ersöz ve Malatya TSO üyeleri katıldı.

“AB, ülkemiz için önemli bir pazar”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Sadıkoğlu, “Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ekonomiyi derinden etkiledi. İşletmelerimiz deyim yerindeyse virüsle değil, ekonomiyle mücadele ediyor. Türkiye bu süreçte nasıl etkilendiyse, AB ülkelerinin de aynı şekilde etkilendiğini biliyoruz. AB, ülkemiz için önemli bir pazar. Türkiye’nin ihracatında AB ülkelerinin payı yüzde 50’ye ulaşmış durumda. Hem ülkemizin hem de AB ülkelerinin geçtiğimiz yıl ihracat hızında düşüş olduğunu gördük. Bunun en önemli nedeni, elbette küresel bir salgın olan Covid-19. Ancak 2021 yılına geldiğimizde, özellikle aşılamayla birlikte üretimde ve ekonomide rahatlamalar başladı. Bu durum ihracat grafiğimizin de yükselmesini sağladı” dedi.

“Salgının etkisiyle düşen ihracat grafiğimiz yeniden yükselişe geçti”

Malatya sanayisinde üretilen ürünleri dünyanın dört bir tarafına ihraç edildiğini belirten Sadıkoğlu, “Avrupa Birliği pazarı Malatya’mızın da en büyük ihracat pazarıdır. AB ülkeleri arasında en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya. Yılın ilk 10 ayına baktığımızda; 2020 yılında Almanya’ya 17 milyon dolar ihracatımız varken, bu yıl aynı dönemde yüzde 31 artışla 22 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Salgının etkisiyle düşen ihracat grafiğimiz yeniden yükselişe geçti. Avrupa Birliği ile ortak gelecekte daha fazla işbirliği geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeşil mutabakat çalışma grubu oluşturacağız”

2026 yılında uygulamaya konulacak olan “AB Yeşil Mutabakatı” konusuna önem vereceklerinin altını çizen Sadıkoğlu, şunları söyledi:

“Dünya olarak iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Bu değişiklik günlük yaşamda olduğu kadar sanayi ve ticarette de etkiye sahip. AB’nin küresel ekonomik sistemde ortaya koyduğu yeni bir yaklaşım var. Bu yaklaşımın adı, Yeşil Mutabakat. Yeşil Mutabakat, 1 Ocak 2026 yılından başlayarak kademeli olarak AB’ye üretim yapan sanayicilerin ve ihracatçıların karşısına çıkacak. Bu durumun sorun oluşturmaması için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız. Malatya’da faaliyet gösteren firmaların AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde oluşturulan kriterlere uygun üretim yapabilmeleri ve buna bağlı olarak ihracat engelleriyle karşılaşmamaları için önümüzdeki günlerde çalışma başlatacağız. Kuracağımız Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” çerçevesinde firmalarımızı Yeşil Mutabakata hazırlayacak. Başta AB ülkeleri olmak üzere, üyelerimizin yaptığı tüm ihracatta yaşanan ve bundan sonra yaşanacak olan sıkıntıların çözümü noktasında yanlarındayız.”

Başkan Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından TOBB KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Cahit Ceren ve Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Proje Direktörü Oya Ersöz birer sunum yaptı.

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