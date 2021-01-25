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Başkan Sadıkoğlu: “Malatya IPARD desteklerinden azami fayda sağlamalı”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç’u ziyaret ederek IPARD-II 10. Çağrısı kapsamında açıklanan desteklerden Malatyalı üretici ve yatırımcıların azami ölçüde fayda sağlaması için destek talebinde bulundu.

MALATYA 25.01.2021, 18:48
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Başkan Sadıkoğlu: “Malatya IPARD desteklerinden azami fayda sağlamalı”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç’u ziyaret ederek IPARD-II 10. Çağrısı kapsamında açıklanan desteklerden Malatyalı üretici ve yatırımcıların azami ölçüde fayda sağlaması için destek talebinde bulundu.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki üretici ve yatırımcının bir süredir beklediği yeni dönem IPARD desteklerinin detayları geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı.

Başkan Sadıkoğlu, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 42 ilin yararlanacağı destekler hakkında TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ile bir araya geldi. Sadıkoğlu görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede; toplamda 1 Milyar 125 Milyon Lira olarak açıklanan 10. dönem desteklerinden Malatya’nın azami ölçüde faydalanması için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulunduklarını ifade etti.

Son 10 yılda sağlanan IPARD desteklerinin kırsalda üretim ve iş sahaları oluşması noktasında büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu; son 10 yılda sadece IPARD kapsamında sağlanan 5,1 milyar liralık hibeyle 16 bin 103 projenin desteklendiğini anımsattı. Bu sayede tamamı kırsal bölgelerde 11 milyar liralık yatırım ile 70 bin yeni istihdamın oluşturulduğunu dile getiren Sadıkoğlu, “Üreticimiz ve yatırımcımız için olduğu kadar şehrimiz ekonomisi için de önemli bir fırsat olan bu desteklerden Malatyalı vatandaşlarımızın, üyelerimizin en yüksek seviyede yararlanmasını arzu ediyoruz. Bu noktada bugün bir araya geldiğimiz İl Koordinatörümüz Murat Tunç ile önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimizi istişare ettik” ifadelerini kullandı.

Malatya’da son 10 yılda IPARD kapsamında yaklaşık 500 projenin desteklendiğine ve ortalama 300 milyon liralık bir hibe desteği aldığına dikkat çeken Sadıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yapılan bu yatırımlar neticesinde 4 binin üzerinde istihdam oluşturuldu. Malatya bu performansı ile IPARD kapsamında 42 il arasında en başarılı 10 il arasında gösteriliyor. Temennimiz vatandaşımızın, üyelerimizin yenilikçi, gelişime açık, vizyoner projelerle bu desteklerden azami seviyede faydalanmasıdır. Bizler Malatya TSO olarak IPARD ve diğer tüm destek açıklamalarını yakından takip ederek üyelerimize; haber, sosyal medya, SMS ve toplantılar ile bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak’ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TKDK iş birliğinde düzenlenen online bilgilendirme semineri üyelerimizden büyük ilgi gördü.”

TSO üyeleri, Malatyalı üretici ve yatırımcıların yeni yatırım ve iş büyütme noktasında 15 Şubat’ta başlayacak proje kabul sürecini iyi değerlendirmelerini beklediklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, destekler hakkında malatyatso.org.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.
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