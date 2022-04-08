Başkan Sadıkoğlu: “İstişare kültürünü önemsiyoruz”

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz’ı makamında ağırlayan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Tüm siyasi partilerle istişare halindeyiz, istişare kültürünü önemsiyoruz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, makamında İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sadıkoğlu, yeni seçilen il yönetimini kutladı. Sadıkoğlu, ’“Malatya TSO olarak üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları bütün siyasi partilerle paylaşıyoruz. Tüm siyasi partilerle eşit mesafedeyiz. Çözümün siyasetten geçtiğine inanıyoruz. İYİ Parti kurulduğu günden bu yana il yöneticileri bizlere kulak veriyor, üyelerimizin ilettiğimiz problemleriyle çözüm noktasında ilgileniyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Şubat ayı içerisinde il başkanlığına atanan Hakan Yılmaz Bey’i de tebrik ediyorum. Kendisi tanıdığımız, ilimiz için birçok konuda mücadelede bulunan bir isim. Yeni oluşturdukları il yönetimiyle birlikte bizleri ziyaret ettiler, tüm ekibe yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Malatya TSO olarak her zaman üyelerimizin ve ilimizin problemlerini istişare etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirmek isterim” şeklinde konuştu.

Malatya TSO ile sıkı bir istişare mekanizması kurmak istediklerini belirten İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, “Bugüne kadar Malatya TSO üyesi olarak girdiğim odada bugün İYİ Parti İl Başkanı olarak aranızdayım. Bu elbette şahsım için gurur verici bir durum. Kıymetli Oğuzhan başkanımız da yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Yönetiminde de çok değer verdiğim dostlarım bulunuyor. Malatya’mıza çok ciddi katkılar sunduğunuzu biliyorum, görevlerin işin ehline teslim edildiğine inancım tam. İnşallah önümüzdeki günlerde Malatya’daki sorunları hep beraber yukarıya taşıyacağız, meclise götüreceğiz, çözüm önerileri sunacağız’’ dedi.

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Mesut Özdemir, Ömer Dinç, Selim Gültekin, Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, Meclis Üyeleri Eyüp Tav, Merdan Demirtaş, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan ve TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı da yer aldı.