Başkan Sadıkoğlu: “İhracat grafiğimiz yükseliyor”

Malatya’dan 2022 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 29 milyon 889 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası TSO Başkanı Sadıkoğlu, “2021’i tarihi rekorla kapattık. Yeni yıla da iyi başladık, daha iyi devam etmesini temenni ediyorum. İhracat grafiğimiz yükseliyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Malatya’dan 2022 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 29 milyon 889 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat kuru meyve ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken, bu sektörü sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri ile makine ve aksamları takip etti. 2022 Ocak ayında Malatya’dan en fazla ihracat ABD’ye yapılırken, ABD’yi sırasıyla Irak, Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, İtalya, Polonya, Çin ve Ukrayna takip etti.

“Tüm zorluklara rağmen ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyoruz”

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya olarak 2021 yılında tarihi rekorlar kıran bir ihracat gerçekleştirdik. 425 milyon 127 bin dolar ihracat ile tarihimizde ilk kez yıllık ihracatımız 400 milyon doları aştı. Yeni yıla da iyi başladık ve iyi devam etmesini temenni ediyorum. Bu yılın ilk ayı olan Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 29 milyon 889 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat performansımıza baktığımızda 2022 yılında hedefimiz 500 milyon doları aşmaktır. 2021 gerek Covid salgınının devam ediyor olması gerekse ham madde ve konteyner fiyatlarındaki artışlar, yüksek enerji maliyetleri ve kurdaki aşırı dalgalanma nedeniyle zor bir yıl oldu. Tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ettik. 2022 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İş dünyası olarak 2022 yılından ümitliyiz. Pandemi, enflasyon, ekonomik ve ticari anlaşmalar, tedarik, yeşil ekonomi, dijitalleşme, enerji krizi ve iklim değişikliği bu sene konuşacağımız ana başlıklar olacak. İlimizin yükselen ihracat rakamlarına katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve çalışanlarımızı gönülden kutluyorum” dedi.