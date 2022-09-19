Başkan Sadıkoğlu: “Her bir üyemiz bizim için kıymetli”

2018 yılında 6 bin 600 olan üye sayısının yüzde 50 artarak 9 bin 600’e yükseldiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İlimiz ekonomisinin büyümesi adına attığımız güçlü adımlar odamıza olan güveni de arttırdı. Hedefimiz 10 bin üye sayısını geçerek, üretim, istihdam ve kalkınmadaki başarımızı taçlandırmaktır” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun göreve seçildiği 2018 yılında 6 bin 600 üye sayısı bulunan Malatya TSO’nun üye sayısı yüzde 50 artarak 9 bin 600’e yükseldi.

“Üye sayımız yüzde 50 arttı”

Malatya ekonomisinin büyümesi adına attıkları güçlü adımların MTSO’ya olan güveni de arttırdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Odamız üyelerinin teveccühü ile bu önemli göreve seçildiğimiz Nisan 2018’den bu güne gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz. Amacımız üyelerimizin işlerini daha da geliştirmelerine kapı açmak, sektörlerin sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunmaktır. Görev süremiz boyunca bu gayeden hiçbir zaman uzaklaşmadık. Attığımız her adımda üyelerimizi merkeze alarak hareket ediyoruz. Özellikle deprem ve pandemi sürecinde üyelerimizin her platformda sesi olduk. Pandemi dönemi önümüze ciddi engeller koymuş olsa da hedeflerimizden hiçbir zaman sapmadık. Üyelerimizin iş hacimlerinin büyümesi, sektörlerin sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşması ve ilimizin daha hızlı kalkınması için gayret gösterdik. Bizlerin bu çabası Odamıza olan güveni de arttırdı. Göreve seçildiğimiz 2018 yılında Odamız 96 yaşındaydı. 96 yıllık tarihinde 6 bin 600 üyesi bulunan odamızın üye sayısını yüzde 50 arttırarak 9 bin 600’ee yükselttik. Şehrimizin en büyük STK’sı olarak hedefimiz, 100’üncü yaşımıza gireceğimiz 2023 yılında 10 bin üye sayısını geçerek, üretim, istihdam ve kalkınmadaki başarımızı taçlandırmaktır” ifadelerini kullandı.