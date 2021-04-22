Başkan Sadıkoğlu, hammadde sorununu gündeme getirdi

TOBB Türkiye Mobilya ve Orman Ürünleri Meclisi Toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Sanayicimiz hem hammaddeye erişimde sorunlar yaşıyor, hem de konteyner sıkıntısından ürettiği ürünü satamıyor” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Mobilya ve Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcıları Rıza Tuna Turagay ve Sezai Uçurmak ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Başkan Sadıkoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, sektörlerin durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini, pandemi süreci ve bunun getirdiği sorunların devam ettiğini söyledi. İhracattaki artışı memnuniyetle gördüklerini belirten Sadıkoğlu, "Mobilya ve orman ürünleri sektörünün ilk çeyrek ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik artışla 1,5 milyar dolara ulaştı. Bunun 962 milyon dolarını mobilya oluşturdu. Böylelikle mobilyada dünyanın 8. büyük ihracatçısı haline geldik. İnşallah ilk 5 arasında girmeyi de hedef olarak önümüze koyduk" dedi.

"Talep artışı hammadde ihtiyacını da arttırdı"

Mobilya sektöründe yaşanan bu talep artışının, hammaddeye olan ihtiyacı da ciddi ölçüde artırdığını vurgulayan Sadıkoğlu, "Son zamanlarda ülkemizin dört bir yanından, MDF, sunta, sünger gibi mobilya hammaddelerinin temininde güçlük yaşandığı iletiliyor. Tedarik sorunlarının sürmesi, mobilya ihracatımızdaki artış ivmesini korumamızı güçleştiriyor. Aslında bu durumu tüm hammaddelerde yaşıyoruz. Polietilen, PVC gibi plastik hammaddelerinden, paslanmaz sac ve yassı saca, düz camdan inşaat demirine kadar birçok hammaddenin, hem fiyatı artıyor, hem de temin süreçleri uzuyor" şeklinde konuştu. Sadıkoğlu, hammaddede yaşanan bu sorunla ilgili olarak, Ticaret Bakanı ve Sanayi Bakanı ile devamlı irtibat halinde olduklarını söyledi.

"Orman ürünlerinde, ileride bir ülkeyiz"

Orman ürünlerinde aslında çok ilerde olduklarının altını çizen Sadıkoğlu, "MDF üretiminde Avrupa’da 1., dünyada 2.sıradayız. Gerek MDF’de gerekse suntada üretim kapasitemiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Mobilyada, kilogram başına 3 dolara ulaşan ihracat değeri, genel ortalamanın 2 katı üzerinde olduğu için, ülkemizde buradan önemli bir katma değer kazanıyor. Dolayısıyla hammadde sorununu, tüm tarafları dinleyerek çözmemiz çok önemli. Zira mobilya ve orman ürünleri sektörümüz birbirinden ayrı düşünülemez. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmayalım" dedi.

"Konteyner sıkıntısı da var"

Bir diğer konunun da konteyner sıkıntısı olduğunu belirten Sadıkoğlu, "İhracat yapacak ürünümüz var, ancak konteyner bulamadığımız için ihracat yapamıyoruz. Konteyner sıkıntısından tüm sektörler muzdarip. Sanayicimiz hem hammaddeye erişimde sorunlar yaşıyor, hem de ürettiği ürünü satamıyor" diye konuştu. İhracat pazarlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Sadıkoğlu, bu sıkıntıları aşarlarsa, ihracattaki çıtayı daha da yukarılara taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Başkan Sadıkoğlu’nun açılış konuşmasının ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, sektör temsilcilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.