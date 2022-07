Başkan Sadıkoğlu, hakkında açılan soruşturmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, basın toplantısı düzenleyerek Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu seçimleri sürecinde şahsıyla ilgili o dönemin valisi tarafından bazı iddialar üzerine çağrılan müfettişin soruşturma sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

MTSO Başkanı seçildiği günden bu yana “Bir Kesimin Değil Her Kesimin Odası” ilkesi doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, hakkında çıkan iddialar ve iddialar hakkındaki müfettiş raporlarını açıkladı. Sadıkoğlu, “Üyelerimizin teveccühü ile bu önemli göreve seçildiğimiz günden bu güne, şehrimiz ekonomisinin büyümesi ve üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Odamızı belli bir kesimin hegemonyasından çıkarıp, ’Bir kesimin değil her kesimin odası’ olması için gayret gösterdik. Göreve geldiğimizde 6 bin 600 olan üye sayımız bugün 9 bin 600’e yükseldi. Gerek Oda Başkanlığımız, gerekse 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevimizde attığımız güçlü adımlar, belli bir kesimi her zaman rahatsız etti. Uzun zamandır hakkımızda herkes her şeyi konuştu biz sustuk. Bugün konuşma sırası bizde diye düşünüyorum” dedi.

“Çalışmalarımızı gölgelemek için iftiraya ve yalana sarıldılar”

Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilli döneminde OSB’nin bölgesinde vizyonu olan bir sanayi konumuna ulaşması için önemli çalışmalar yaptıklarını, ancak bu çalışmaların gölgelenmek istendiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğumuz dönemde TSO başkanlığı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğimizin avantajını da kullanarak 1. OSB’ye önemli hizmetler getirdik. Yıllardır çözülemeyen arıtma tesisinin ihalesini gerçekleştirmek suretiyle

inşaatının başlamasına ön ayak olduk. Deprem sürecinde Pütürge’de Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz etmemiz ve hemen talimat vermesiyle arıtmamızın inşaatı başladı. Sanayimizin 50-60 yıllık gelecek vizyonu için önemli bir adımdı. Fırat Kalkınma Ajansı’na proje yazmak suretiyle mevcut arıtmanın da revizyonunu gerçekleştirdik. 33 yılda 22 bin istihdamı olan sanayimize 1,5-2 yıl gibi kısa bir sürede nitelikli firmalara yer tahsisleri yaparak ek 17 bin istihdam sağladık. Yıllardır bekleyen kamulaştırma bedellerinin bakanlıktan alınmasını sağladık. OSB’mize bir giriş takı yaptırarak daha modern bir yapıya kavuşmasını sağladık. OSB’nin elektrik ve kanalizasyon alt yapısını baştan aşağı yeniledik. Yeni güvenlik kameraları sistemiyle güvenliği en üst seviyeye çıkardık. Tüm bu çalışmalarımız kamuoyunda takdir görmeye başlayınca o aynı kesim çalışmalarımızı gölgelemek için iftiraya ve yalana sarıldı” diye konuştu.

“Soruşturma sonuçlanmadan basına servis edildi”

Malatya 1. OSB yönetim seçimleri öncesinde şahsının kamuoyunda itibarsızlaştırılması adına algı operasyonları yapıldığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “2021 yılının Ağustos ayında şahsımın ve o dönemde 1. OSB yönetiminde birlikte görev yaptığım arkadaşlarımın kamuoyunda itibarsızlaştırılması ve bununla birlikte Odamızın 1. OSB Yönetiminden bertaraf edilmesi için, O dönemin valisi ve bir iki siyasi isim tarafından bir takım algı operasyonları yapıldı. Bazı asılsız iddialar üzerinden Sanayi Bakanlığı’ndan şahsımla ilgili müfettiş çağırıldı. Müfettiş raporu beklenmeden, bizlerle ilgili iddialar tamda OSB yönetim seçimlerine günler kala Valilik Basın birimi tarafından basına servis edildi. Valilik bugüne kadar ilimizde birçok konu üzerine soruşturma açtı, müfettiş çağırdı. Bunlarla ilgili ne sebebi nede sonucu hakkında bir açıklama yapılmadı. Maalesef, şahsımla ilgili ispata muhtaç bu iddialar daha önce örneği olmayan bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmış oldu. Amaç, 1. OSB seçimleri öncesi kamuoyunda şahsımla ilgili olumsuz bir algı oluşturmaktı. Tüm bu yaşananlar bir önceki valimiz döneminde yaşandı. İlimize yeni atanan Sayın Valimiz ile ilgili hiçbir durum yoktur. Yeni valimiz geldiği günden bu yana ilimizde bütünleştirici adımlarıyla takdir topluyor. Aydınlık, şeffaf, devlet ricalinin varlığını gösteren bir duruşu var. Kendisine de teşekkür ederim. Bizim kırmızı çizgimiz devletimizdir. Devletimizin valilerine de saygımız her zaman sonsuzdur. Müfettiş çağırılma iddiaları üzerinden algılar yaparak, OSB seçimi tamamlandı ve bizleri OSB yönetiminden bertaraf etmiş oldular. Tabi tüm bunları kurgulayanlar halkımızın ve üyelerimizin ferasetini, analiz etme yeteneğini düşünemediler. O dönemde binlerce sosyal medya paylaşımı ve mesaj ile üyelerimiz ve halkımız bize destek oldu” dedi.

“Soruşturma sonucu elimize ulaştı”

Soruşturmaya konu iddiaları basına servis eden o günün valisinin soruşturma sonucunu kamuoyu ile paylaşmaktan kaçındığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Bakanlık tarafından yapılan Soruşturma sonucu 2021 yılının Eylül ayında tamamlanmış ve valiliğe gönderilmiştir. İspat edilmeyen iddialar Valilik makamı tarafından kamuoyu ile paylaşılırken, soruşturma sonucu hakkında kamuoyu bilgilendirilmekten ısrarla kaçınıldı. Kamuoyu ile paylaşılmayan soruşturma sonucu, talep etmemize rağmen bizlere de iletilmedi. Talebimiz üzerine Soruşturma sonucu Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde bizlere gönderildi. Soruşturmanın sonucunu bugün sizlerle açık ve net bir şekilde paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, soruşturma sonucunu tek tek açıkladı

Sadıkoğlu, soruşturma sonucu hakkında şunları söyledi:

“İlk iddia OSB’ye bölge müdürü atanmasıyla ilgiliydi. Malatya 1. OSB’ye Bölge Müdürü atamasına ilişkin kararın Yönetim Kurulu’nun Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı dışındaki üç üyesi tarafından imzalandığı iddia edildi. Bu iddia ile ilgili müfettiş raporunda şu ifadeler yer alıyor; Bölge müdürü atanması konusunun 3 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı da dahil olmak üzere, daha önceki birçok toplantıda gündeme getirildiği ancak, Vali Aydın Baruş’un mütemadiyen ret ettiği ve müspet karar alınmasının ertelendiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanının (Valinin) uygun görmediği kararların alınmasını salt kendi reyine dayanarak erteleme veya engelleme yetkisinin bulunmadığı, zira Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 26’ıncı maddesine göre toplantı ve karar sayısının ilgili tarihteki toplantıda sağlandığı, bu nedenle Yönetim Kurulu Kararına ilişkin yapılan incelemede mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.”

“Ankara’ya gezmeye gitmedim”

“2. iddia yüksek miktarda konaklama bedeli hakkındaydı. Malatya 1. OSB bütçesinden, farklı tarihlerde düzenlenen faturalara istinaden, Ankara’da otellerde yapılan konaklamalar günlük 895 TL’te tekabül eden 4 gün için toplam 3 bin 582 TL konaklama bedeli ödemesi yapıldığı, bu rakamın da çok yüksek olduğu iddia edildi. Bu iddia ile ilgili müfettiş raporunda şu ifadeler yer alıyor; Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti tarafından il dışı görevlendirmelerinde esas alınacak harcırah, konaklama ve ulaşım bedellerine ilişkin 2014 yılından bu yana bir karara rastlanmamıştır. Harcıraha ilişkin herhangi bir karar alınmaması göz önünde bulundurulduğunda şikayet konusu hususa ilişkin olarak Müfettişliğimizce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”

“Oy birliği ile ibra edilen harcama bedeli için müfettiş çağırılması akla mantığa sığmıyor”

“3. iddia hediyelik gönderdiğimiz Malatya Kayısısı ve Malatya Kağıt Kebabı hakkındaydı. Malatya 1. OSB bütçesinden, farklı tarihlerde düzenlenen faturalara istinaden, 27 bin TL Kayısı ve 30 bin TL Kağıt Kebabı bedeli ödendiği, bu bedelin de yüksek miktarlarda olduğu iddia edildi. Bu iddia ile ilgili müfettiş raporunda şu ifadeler yer alıyor; Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan harcamalar Vali Aydın Baruş’un da katıldığı toplantılarda 15 kişilik Müteşebbis Heyet tarafından oy birliği ile ibra edildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple yapılan harcamalara ilişkin açıklamaların Malatya 1. OSB’nin ihtiyaçları çerçevesinde yapıldığı beyan edilmekle birlikte söz konusu beyanlarda Malatya 1. OSB’nin menfaatine açıkça aykırı olarak değerlendirilebilecek bir hususa rastlanılmamıştır.”

“Şahsıma ücretsiz arsa tahsisi yapmadığım açık ve net’’

“4. iddia şahsıma ait şirkete ücretsiz arsa tahsisi yaptığım iddiasıydı. Yönetim Kurulu Başkanlığı adına 2 yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanan yazı ile kendime veya yakınlarıma ait şirkete OSB tarafından arsa tahsisi yapılacağına dair taahhütte bulunulduğu iddia edildi. Bu iddia ile ilgili müfettiş raporunda şu ifadeler yer alıyor; Söz konusu yazılara istinaden yapılan herhangi bir arsa tahsis ve satış işlemi olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda Malatya 1. OSB nezdinde oluşmuş herhangi bir zararın tespit edilemediği ve bu çerçevede Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin Müfettişliğimizce halihazırda yapılacak bir işlem bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

“Malatya’ya yatırım derken, başka şehirlere yatırım yapmam mümkün olmaz’’

MTSO başkanı olarak şehrine yatırım yaparak istihdam sağlamanın neresinin yanlış olduğunu kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Malatya TSO Başkanlığı görevine geldiğim günden bu yana maaş ve harcırah almıyorum. Bu görevin temsiliyetinin şerefi bize yeter diye düşünüyorum. Ben hırsızlığı bilmem arsızlığı bilmem. Ben ticaret yapıyorum. Malatya TSO Başkanının şehrinde yatırım yapma arzusu olamaz mı? Kaldı ki onlarca nitelikli firmaya gel Malatya’ya yatırım yap derken kendimizin gidip başka şehirlere yatırım yapması kadar garip bir durum olabilir mi? Bu yatırım arzumuzla sadece bir talep yazısı hazırladık. Sadece teşvike başvurmak için talep edilen bir yazıydı, her hangi bir tahsis yazısı değildi. En önemlisi kendi firmamız adına talepte bulunduk. Başkaları gibi gizli ortaklar bulup onlara rant elde ettirip arkasından benimle alakası yok demedik. Biz bu işi beceremeyiz. En az 150 kişinin istihdam edileceği bir yatırım için yer tahsisi talebimiz oldu. Eğer yönetim kurulu uygun görürse tahsis gerçekleşecekti ki gerçekleşen hiçbir arsa yok. Çok şükür bu konuda da alnımız ak” dedi.

“İftira atarak insanların 30-40 yıllık ticari geçmişini bitirme çabaları başarısız olacaktır”

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Bizler göreve geldiğimiz günden bu güne şunları yapmıyoruz. Birilerine şirket kurdurup kamunun araçlarını kullanarak restoran zincirleri açmadık. Çocuklarımızın kayın babaları adına tapu artışları olmadı. Bunları yapanlar da bilsin ki bizimle ilgili tezgâh kuranların onlar olduğunu biliyoruz. Şunu da bilsinler ki iftira atarak insanların 30-40 yıllık ticari geçmişini bitirme çabaları başarısız olacaktır.”

“Gözaltı olayı tamamen kurgudur”

Jandarma tarafında gözaltına alındığı iddialarına da açıklık getiren Başkan Sadıkoğlu, “O dönemde bir de Jandarma tarafından gözaltına alındığımız yalanı yayıldı. Müfettişin geldiği tarihten 15 gün önce, şirketimizin devam eden bir davası nedeniyle adliyeye giderek bir ifade vermiştim. Basit bir ifade, ticari anlaşmazlık üzerine. O ifadenin bu iddialarla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Yazıhan yolunda Jandarma tarafından durdurularak gözaltına alındığım gibi yalanlar tamamen kurgudur” dedi.

“Duruşumuz tüm algı operasyonlarının ana sebebidir”

Yapılan algı operasyonlarının altında yatan sebebin OSB’de kurulan Enerji Santrali olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, detayları şu şekilde açıkladı:

“Peki, neden müfettiş çağırıldı, bu ayak oyunları niye yapıldı? İşte bunları sizler paylaşmak istiyorum. 1.OSB Yönetiminde yer aldığımız süre zarfında arsa tahsislerinde ahbap çavuş ilişkisine girmedik. Kayısı bahçesi yapmak isteyenlere arsa tahsisi yapmadık. Fabrikasının önüne kadar demiryolu hattı isteyenlerden tutunda doğalgaz ek projesini OSB’nin bütçesiyle hayata geçirmek isteyenlere müsaade etmedik. İşte bu duruşumuz birkaç siyasi ismi rahatsız etti. Ama en büyük sebep Enerji Santraline ücretsiz arsa tahsisini konusuydu. Çamur bertarafı yapacak bir tesis için ücretsiz arsa tahsisinin altına imza atmamızı istediler. Hazırlanan ilk sözleşmeye göre, tesisi kuran firmadan bir kuruş dahi para almadan yer veriliyor, santral bitmiş faaliyete geçecek durumdaydı. İmzalamamız istenen sözleşmeye konu yatırımı incelediğimizde bir rant olduğunu gördük.

Firmanın bu tesiste elektrik üreteceğini hem de bu elektriği normal fiyatının üç katına satacağını tespit ettik. 2,5 yılda kendini amorti edecek karlı bir iş. O dönemin valisi tarafından bu sözleşmeyi imzalamamız istendi. Biz de bu sözleşmeyi imzalamayacağımızı, bu yatırımda bir karlılık olduğunu, OSB’lerin bu yatırımdan bir rant elde etmesi gerektiğini söyledik. O süreçte ciddi gerginlikler yaşadık. Bizler bu görevlere seçimle geldiğimizi, üyelerimizin sorumluluğunun üzerimizde olduğunu ve kimsenin bize dayatmalarla imza attıramayacağını defaten söyledik. Bizim bu duruşumuzdan sonra 1. ve 2. OSB’ye toplam 60 milyon TL kira bedeli ve 500 milyon TL değerindeki tesisin 11 yıl sonra Malatya Sanayisine hibe edilmesi için yeni bir sözleşme hazırlandı. Bu sözleşmeye imza attık. Yani biz olmasaydık, ilk sözleşmeye göre firmaya ücretsiz yer tahsisi yapılacaktı. Bu duruşumuzla OSB’mizin geleceğini garanti altına almış olduk. İşte bu duruşumuz, kendisine rant sağlamayı planlayanları rahatsız etti. OSB seçimlerinden 3 ay önce gerçekleşen bu olayı sindiremeyenler, bu enerji santralinde maddi manevi menfaati olanlar algı operasyonlarını planlayarak, şahsımla birlikte Odamızı Malatya 1. OSB yönetiminden bertaraf etmiş oldu. Bugün olsa yine aynı duruşu göstereceğimizin bilinmesini isteriz.”

“Seçim sonrası tedbir kararı bir anda kaldırıldı’’

1.OSB seçimleri sonrası alınan tedbir kararının kısa sürede kaldırılması olayına da değinen Başkan Sadıkoğlu, “Bu arada, şöyle bir detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Malatya 1. OSB Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Merhum Ali Abbas Daşan tarafından 1. OSB seçimi hakkında açılan davada tedbir talebi kabul edilmiş ve 13 Ekim tarihine duruşma günü belirlenmişti. Ancak her ne hikmetse duruşma tarihi 1 ay öne çekilerek tedbir kararı kaldırıldı. Tedbir kararı varken seçim yapılmış olmasını ve seçimin hemen ardından tedbir kararının mahkeme günü öne çekilerek kaldırılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

“1. OSB’de 10 aydır bir çivi dahi çakılmıyor”

Malatya 1. OSB için hazırlanan projelerin rafa kaldırıldığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Bizler OSB yönetimindeyken Malatya Sanayisinin gelişmesi ve orada yatırımı olan üyelerimizin hizmetine sunmak için birçok projemiz vardı. Fizibilitesi yapılarak projeleri hazırlanan OSB yeni hizmet binası, Akaryakıt İstasyonu, Bankalar ve Noterin yer alacağı tesisler yapacaktık. Fırat Kalkınma Ajansından 18 milyon TL bütçeli 42 adet işliğin yer alacağı Tekstil Kent projesi hazırlamıştık. Spor Bakanlığı’ndan spor tesisi ön onayı almıştık. Bu projelerimizin rafa kaldırıldığını görüyoruz. 1’inci OSB’de 10 aydır bir çivi dahi çakılmıyor” şeklinde konuştu.

“Tahsis edilen arsaları adeta intikam hırsıyla yatırımcılardan geri aldılar”

Kendi dönemlerinde tahsisi yapılan arsaların yatırımcılardan geri alındığını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, “Bizleri OSB Yönetiminden bertaraf eden O dönemin Valisi ve OSB başkan vekili, adeta intikam hırsıyla, bizim dönemimizde tahsis edilen arsaları yatırımcılardan geri aldılar. Bununla da kalmayıp Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu destekliyor diye bazı sanayicilerin yıllardır üretim yaptığı, onlarca insanımıza istihdam sağladığı fabrikasını dahi elinden alma girişiminde bulundular. Örneğin bir firmamızın 11 yıldır üretim yaptığı 8 bin metrekare alanda bulunan fabrikası, O dönemin Valisi ve OSB başkan vekilinin imzaladığı bir üst yazıyla elinden alınmak isteniyor. Firma bununla ilgili hukuki süreç başlatmış durumda. Ayrıca yer tahsisi yaptığımız birçok nitelikli firmalara da çeşitlik zorluklar çıkarıldığını duyuyoruz” dedi.

“Duruşumuzu hiçbir zaman bozmayacağız”

Bugüne kadar gösterdiği duruşu bundan sonrada göstermeye devam edeceği mesajı veren Başkan Sadıkoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu duruşumuzu hiçbir zaman bozmayacağız. Malatya çocuğu olmanın gururu ve doğup büyüdüğümüz bu toprağa olan vefa borcumuzun sorumluluğuyla, “Söylemlerle Değil, Eylemlerle Anılmak” hedefimizden şaşmayacağız. Yapılan hiçbir suçlamaya boyun eğmeden, inandığımız doğru neyse o doğrultuda hareket etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak

kişilerle ve kurumlarla polemik ve söz düellosu yapacak vaktimiz yok. Şunu da açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum. Şahsımın ve Odamızın kamuoyunda itibarsızlaştırılması ve bizlerin 1. OSB yönetiminden bertaraf edilmesi sürecini kurgulayan tüm aktörler için yasal haklarımızın da saklı olduğunu, uygun gördüğüm takdirde kullanacağımızın bilinmesini isterim. Bu görevlerde ebedi olarak kalma gibi bir düşüncemiz yok. Hiçbir grubun, partinin ve şahısların arka bahçesi olmadan hizmet etme gayretiyle seçildik. Üyelerimizden aldığımız güçle, aynı düsturla üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”