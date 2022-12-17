Başkan Sadıkoğlu: “Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı, 6. bölge teşvikleri süresi 2 yıl uzatıldı”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6. Bölge Teşviklerinin süresi 2 yıl daha uzatıldığını belirterek, "Yapmış olduğumuz girişimlerin olumlu sonuçlanması, üyelerimiz adına bizleri memnun etmiştir” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 25 ili kapsayan Cazibe Merkezi programı 6. Bölge Teşvikleri süresinin 2 yıl uzatıldığını belirtti. Başkan Sadıkoğlu, 31 Aralık 2024 tarihine kadar olan süre uzatımı kararının Resmi Gazetede yayınlandığını kaydetti. Malatya sanayi için büyük önem arz eden 6. Bölge Teşvik süresinin uzatılması için ciddi girişimlerde bularak, faydalı bir süreç yürüttüklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Şehrimiz, Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde 2018 yılından bu yana 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. 2020 yılında sona erecek olan sürenin Oda olarak bulunduğumuz girişimlerle 2 kez birer yıl uzatılmasını sağladık. 2022 yılının sonu itibariyle bitecek olan sürenin yeniden uzatılması için tekrardan ciddi girişimlerde bularak, faydalı bir süreç işlettik. Sürenin uzatılması konusunda hazırladığımız talep dosyasını çatı kuruluşumuz TOBB başta olmak üzere sanayi bakanlığımıza ve ilgili kurumlara gönderdik. Ayrıca 6. Bölge teşviklerinin ilimiz için ne denli önemli olduğu ve devam etmesi talebimiz 22 Ekim Cumartesi günü ilimize gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğumuz dosyada da yer aldı. Girişimlerimiz olumlu sonuç buldu ve 16 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan karar ile süre 2 yıl uzatıldı. Şehrimizin üretimi, ihracatı ve istihdamı adına büyük önem arz eden 6. Bölge Teşviklerinin devamı kararı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Şehrimize yeni yatırımcılar kazandırmaya devam edeceğiz”

Başkan Sadıkoğlu, “Devam edecek olan 6. Bölge Teşvikinin avantajlarını her platformda anlatarak şehrimize yeni yatırımcılar kazandırmaya devam edeceğiz. İlimizin ihracat rakamlarının artması, üretimin kesintisiz devam etmesi ve istihdam rakamlarımızın yükselmesi için çalışmayı, üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.