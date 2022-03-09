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Başkan Sadıkoğlu: “Esnaf odalarını önemsiyoruz”

Göreve seçilen esnaf odası başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Esnaf odalarını önemsiyoruz. Sorunların gündeme taşınması ve çözümü noktasında esnaf odası üyesi veya TSO üyesi gibi bir ayrımımız hiçbir zaman olmadı” dedi.

MALATYA 09.03.2022, 14:49
Başkan Sadıkoğlu: “Esnaf odalarını önemsiyoruz”

Göreve seçilen esnaf odası başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Esnaf odalarını önemsiyoruz. Sorunların gündeme taşınması ve çözümü noktasında esnaf odası üyesi veya TSO üyesi gibi bir ayrımımız hiçbir zaman olmadı” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılan genel kurullar sonrası göreve seçilen esnaf odası başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Sadıkoğlu, Malatya Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak’ı, Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bülent Karakoç’u, Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi’yi ve Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Keskin’i ziyaret ederek yeni dönem görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

“İstişare içerisindeyiz”

Ziyaretlerde konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Üyelerinin teveccühü ile göreve seçilen esnaf odası başkanlarını tebrik ediyorum. Yeni görev dönemlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu güne hiç kimseyi ayrıştırmadan elimizden gelen katkıyı sunmak gibi bir gayretimiz oldu. Esnaf odalarını önemsiyoruz. Sorunların gündeme taşınması ve çözümü noktasında esnaf odası üyesi veya TSO üyesi gibi bir ayrımımız hiçbir zaman olmadı Ortak misyonumuz şu; üyelerimizin sorunları ile ilgilenmek ve odalarımızı evrak odacılığından çıkararak vizyoner bir hale dönüştürmek. Odalar olarak bizler rica makamıyız, icra makamı değiliz. Üyelerimizin sorun ve taleplerini üst kuruluşlarımıza taşıyarak çözüm bulma noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Esnaf odalarına üye esnaf kardeşlerimizin çok ciddi problemleri var. Özellikle pandemi döneminde büyük yara aldılar. O dönemde başlattığımız ‘alışverişini yerel esnaftan yap’ kampanyamız can suyu oldu. Her daim istişare içerisindeyiz ve her kurum ve kuruluşla da istişareye açık olduğumuz ifade edeyim. Bir kez daha üyelerinin teveccühü ile seçilen esnaf odası başkanlarıma görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Malatya TSO çözüm ortağımız”

Malatya Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, “Ticaret ve sanayi odası biz esnaf odalarının çözüm ortağıdır. Aslında bakarsanız aynı alanda hizmet veriyoruz. Zaman zaman bizim üyelerimizden işlerini büyütenleri ticaret ve sanayi odasına üye olmaları için gönderiyoruz. Daha önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de üyelerimizin büyümesi için ticaret ve sanayi odamızla birlikte güçlü adımlar atacağımızı biliyoruz. Oğuzhan Başkanımızın atacağı her adımı desteklediğimizi de belirtmek isterim. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“OSB’nin gelişmesine ciddi katkıları oldu”

Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bülent Karakoç, “Oğuzhan Başkanımız göreve geldikten sonra ciddi çalışmalar yapıyor. Yakından takip ediyoruz. Özellikle organize sanayi bölgesinin gelişmesine ciddi katkıları oldu. İstihdam konusunda ciddi girişimleri oldu. Çalışmalarından dolayı kendisini ve yönetimini tebrik ediyorum. Odamıza yaptığı ziyaret içinde memnun olduk, sağ oldun var olsun” dedi.

“Her zaman destekçimiz oldu”

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız her zaman destekçimiz oldu. Yeni dönemde de aynı desteği vereceğini biliyoruz. Oğuzhan başkanımız her zaman esnafımızın yanında. Odamızı ziyaret ettiği için de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gerekli katkıyı vereceğine inanıyoruz”

Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Keskin, “Oğuzhan başkanımızı biz bir abi olarak görüyoruz. Oğuzhan abimizin odamızı ziyareti bizi çok memnun etmiştir. Kendisinin desteğine her zaman ihtiyacımız olacak, gerekli katkıyı vereceğine de inanıyoruz. Bizleri ziyaretinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde, MTSO Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç ve Meclis Üyeleri Oğuz Alkan ile Ömer Taş da yer aldı.

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