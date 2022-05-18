Başkan Sadıkoğlu: “Akaryakıt zamları nakliye sektörünün belini büküyor”

Malatya Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret ederek site esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Akaryakıta gelen zamlar nakliye sektörünün belini büküyor” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret ederek nakliyeci esnafıyla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

“Nakliyecilerin ciddi sıkıntıları var”

Sitede buluna tüm iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, nakliyecilerin sorunlarını dinleyip, talepleri not alan Başkan Sadıkoğlu, “Nakliyeciler Sitemizi ziyaretimizde bizleri ilgiyle karşılayan esnafımıza teşekkür ediyorum. Nakliyecilerin ciddi sıkıntıları var. Özellikle akaryakıta gelen zamlar sektörün belini bükmüş durumda. Yakıt maliyetlerindeki istikrarsızlık burada bulunan üyelerimizin mağduriyetine sebep oluyor. Nakliyeciler çok kazanıyor gibi yanlış bir algı var. Şoförlere ödenen para sonrasında çok az bir kar payının kendilerine kaldığını biliyoruz. Küçük komisyonlarla hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Buradaki esnafın bu fedakarlığına karşın gerekli adımların atılmasını, sektöre destek verilmesi gerektiğini bir kez daha dile getiriyorum. İnanların evine giren gıdadan tutunda tüm ihtiyaçların lojistiği durduğunda hayati denge bozulur. O nedenler nakliyecilerin çok önemli bir iş yaptıklarının görünmesi lazım. Malatya’nın yükünü taşıyorlar. Malatya Nakliyeciler Derneği Başkanı Halis Aydoğdu başta olmak üzere bizleri ilgiyle karşılayan ve ağırlayan tün esnafımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Başkanımızın ilgisinden memnunuz”

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Malatya Nakliyeciler Derneği Başkanı Halis Aydoğdu da, “Başkanımızın ziyareti bizleri onurlandırmıştır. Sık sık bizleri ziyaret etmesi ve sorunlarımızı dile getirmesi, ilgili yerlere iletmesi bizleri sevindiriyor. İnşallah bu birlik beraberliğimiz her daim sürer. Sayın Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette MTSO Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok ve Meclis Üyesi Osman Yıldırım da yer aldı.