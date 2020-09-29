Başkan Sadıkoğlu açıklanan yeni ekonomi programını değerlendirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programı değerlendirdi.

“Önümüzü daha net görmemizi sağlayacak”

Başkan Sadıkoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programında (YEP) özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurtiçi üretime odaklanılmış olmasıyla, program döneminde (2021-2023) yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm dünyada sıkıntılı bir süreç yaşandığı bu dönemde program önümüzü daha net görmemizi sağlayacak” dedi.

“Malatya ekonomisi ve sanayisi için hedeflerimiz var”

Malatya iş dünyası olarak Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmaların tek gayesi; Malatya sanayisinin bölgesinde hak ettiği vizyona kavuşmasıdır. Malatya ekonomisi ve sanayisi için hedeflerimiz var. Malatya sanayisinin mevcut durumunu yeni yatırımlarla birlikte geliştirirken, yıllardır OSB’de yatırımı olan iş insanlarının daha da büyümesi, uluslararası arenaya açılması, ilimizin ihracat rakamlarının yükselmesi ve döviz girdilerinin artması için projeler üretiyoruz.

OSB’mizin bölgesinde daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.