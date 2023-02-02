Başkan Sadıkoğlu: "2023 yılına artan ihracatla başladık"

2023 yılının ilk ihracat rakamı olan Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Malatya’dan Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 35 milyon 826 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Uluslararası ticarette yaşanan talep daralması karşısında daha rekabetçi olabilmemiz için üretim maliyetlerimizin düşürülmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Malatya’dan Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 35 milyon 826 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yılın ilk ayında önemli bir ihracat gerçekleştirilen Malatya’dan en fazla ihracat kuru meyve ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken, bu sektörü sırasıyla makine ve aksamları, tekstil ve ham maddeleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller takip etti. Malatya’dan en fazla ihracat ABD’ye yapılırken, ABD’yi ise Irak, Endonezya, Almanya, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, Brezilya, İsrail, İtalya takip etti

“Üretim maliyetlerimizin düşürülmesi gerekiyor”

Malatya’nın üreterek büyüyen bir il olduğuna vurgu yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya olarak 2023 yılına iyi bir ihracat ile başladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 35 milyon 826 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Zorluklara rağmen Malatyalı sanayiciler olarak yatırıma, üretime, ihracat ve istihdama 2023 yılında da devam edeceğiz. Sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası ticarette yaşanan belirsizlikler karşısında sanayici üyelerimiz zorluklarla mücadele ediyor. En büyük pazarımız olan AB ve ABD başta olmak üzere dünyada yaşanan talep daralması karşısında daha rekabetçi olabilmemiz için üretim maliyetlerimizi düşürmek, bu çerçevede enflasyona dayalı olarak yüksek seyreden üretici fiyat endeksini de düşürmek zorundayız. Bu konuda ciddi adımlar bekliyoruz. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelere yeni teşvikler şart” dedi.