Başkan Poyraz, MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını değerlendirerek, “Yatırım, üretim ve istihdam odaklı strateji devam edecek” dedi.

MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu, "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi" teması ile MÜSİAD Konya ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Malatya Şube Başkanı Poyraz, Genel İdare Kurulu toplantısını değerlendirdi. Poyraz, “106. GİK çerçevesinde düzenlenen Başkanlar Toplantısına Malatya Yönetim Kurulu olarak katıldık. Programda iş geliştirme toplantıları düzenlendi. 106. Genel İdare Kurulu Gala Programı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi. Gündemdeki ekonomik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve enerji stratejileri, yatırım ve üretim faaliyetleri ile sektörel birçok konunun düzenlenen toplantılarda geniş şekilde değerlendirildiğini bildiren Poyraz, 106. Genel İdare Kurulu sonrası MÜSİAD tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, enflasyonla mücadele adımlarına dikkat çekilirken, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejisinin devam edeceği, iklim ve yenilenebilir enerji çalışmalarının hız kazanacağı vurgulandı. Ayrıca, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini ‘tecrübe paylaşımı’ ile desteklenmesi kararlaştırıldı. Yatırım, üretim ve istihdam odaklı strateji devam edecek.

İklim manifestosunda ve enerji strateji belgesinde ortaya konulan hedefleri hayata geçirmek için durmadan çalışılması kararlaştırıldı” şeklinde değerlendirmesini tamamladı.