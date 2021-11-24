Başkan Özcan’dan öğretmenlere çiçek

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Özal Mahallesi’ndeki Özal İlkokulu ve İmam Hatip Özal Ortaokulu’ndaki öğretmelere çiçek, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, borsa olarak sosyal sorumluk proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımında bulunduklarını ayrıca, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını ifade etti. Öğretmenlerin kıymetli olduğunu dile getiren Özcan, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Özal İlkokulu ve İmam Hatip Özal Ortaokulu’ndaki öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi ziyaret ettik” dedi.

Öğretmenlerin sadece bir gün değil her gün anılması ve saygı duyulması gerektiğine dikkati çeken Başkan Özcan, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı çağın gereksinimlerine uygun, bilgili, donanımlı ve yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesini sağlayan öğretmenlerimiz kutsal bir görevi üstlenmektedirler. Ülkemizdeki çocuklar ve yeni nesiller sizlerin başarılı çalışmalar ile bu ülkeyi muhasır medeniyetler düzeyine çıkaracağınıza inanıyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl eğitime destek kampanyası kapsamında öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bugün de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyoruz” diyerek, öğretmenlerin anlamlı gününü kutladı.

Öğretmenler adına konuşan Mine Karakoç ise “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bizleri ziyaret eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve Meclis Başkanı Erdoğan Ünal’a teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Öğrencileri sınıflarda ziyaret eden Başkan Özcan, çocuklarla yakından ilgilendi ve tek tek sohbet etti.

Programa, MTB Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Özal Mahallesi Muhtarı Kenan Şeker, Özal İlkokulu Müdürü Selim Kocaaslan ve öğretmenler katıldı.