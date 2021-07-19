Başkan Özcan’dan bayram mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Özcan, zorlu geçen pandemi sürecinin ardından normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte Kurban Bayramı’nı da özlenen günlerdeki gibi kutlayacak olmalarının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna günler olduğuna belirten Başkan Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 1,5 yıldır dünya genelinde etkisini gösteren salgın hastalık nedeniyle bayramlarımızı sevdiklerimizden uzak buruk bir sevinç içerisinde idrak etmek zorunda kalmıştık. Tüm dünyanın bir buçuk yıldır koronavirüsle mücadele ettiğini ve aşı çalışmalarıyla normale dönüş için yeni bir döneme girildiğini bu günlerde, salgının maddi manevi olumsuz izlerini silmek için gayret gösterelim, aşımızı yaptıralım, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim. Bu bayram Kurban vazifemizi ruhuna en uygun şekilde milletçe hep birlikte yerine getireceğiz. İnşallah önümüzdeki bayramlarda da sevdiklerimizle bir ve beraber eski günlerdeki gibi bayramlara hep birlikte kavuşuruz. İslam dünyası olarak, milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının güçlendiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeyde yaşandığı çok özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, hemşerilerimin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde sevgi ve huzurun hakim olduğu güzel bir bayram diliyorum.”