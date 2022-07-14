Başkan Özcan’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MTB Başkanı Özcan, mesajında, ’’15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu hain darbe girişiminin 6. yıl dönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi milli iradesine sahip çıkan aziz milletimiz hain darbe girişimine karşı şanlı tarihine yeni bir destan daha yazarak, 15 Temmuz gecesi ipotekli kimlikler taşıyan hainlere, halkımız gerekli dersi verdi. Beyinleri yıkananlara, robot gibi yetişenlere, yabancı güçlerle kol kola girip vatanına ihanet edenlere karşı, milletimiz gerçek anlamıyla bir zafer kazanmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz, yurt dışındaki hesabın yurt içine uymayacağının en büyük ispatıdır. 15 Temmuz aynı zamanda dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. Herkesin artık şunu çok iyi bilmesi ve idrak etmesi gerekiyor ki Türk insanı can verir, şehit düşer, kendi iradesinin dışında bir iradeye boyun eğmez. Bu gerçeği öğrenemeyen, görmeyenler de her defasında hezimet yaşamaya mahkumdur. Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz o gece bir kitle olmaktan çıkıp ’filler’ karşısındaki ’ebabil kuşları’ gibi hain darbecilere kan kusturdular. 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün millet iradesine, istiklal ve istikbalimize karşı gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimine karşı cansiperane verilen mücadele aydınlık Türkiye’nin geleceğinde yeni bir sayfa açmıştır. Bununla birlikte yine omuz omuza ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıma inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi olan 15 Temmuz direniş ruhunun nesiller boyu daim olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.