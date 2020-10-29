Başkan Kazgan’dan esnafa maske ve Türk bayrağı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ilçe esnafını ziyaret ederek, maske ve Türk bayrağı dağıttı.

Başkan Kazgan, ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İçerisinde Türk bayrağı, maske ile mevlit kandili dolayısıyla hazırlanan paketlerin yer aldığı setleri dağıttı. Ziyaretde esnaf ile sohbet eden Başkan Kazgan esnafın Mevlit Kandilini ve Cumhuriyet Bayramı kutladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Kazgan, "Milletimizin tek yürek, tek bilek olarak tarihe not düşürdüğü Kurtuluş Savaşı destanı büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar öyküsüdür. Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk Milleti’nin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bağımsızlık, karakteri olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu