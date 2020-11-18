banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Başkan Kazgan’dan esnaf ziyareti

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’dan esnaf ziyareti.

MALATYA 18.11.2020, 15:53
1
Başkan Kazgan’dan esnaf ziyareti

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’dan esnaf ziyareti.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya merkezde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ ilçe Başkanı Ali Aslan’ın yeni açılan iş yerini de ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Kazgan bir süre Alsan’la görüşerek sohbet etti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
hafif yağmur
banner378