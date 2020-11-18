Başkan Kazgan’dan esnaf ziyareti

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’dan esnaf ziyareti.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya merkezde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ ilçe Başkanı Ali Aslan’ın yeni açılan iş yerini de ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Kazgan bir süre Alsan’la görüşerek sohbet etti.