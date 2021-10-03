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Başkan Kazgan ve MHP’li heyet ev sohbetlerinde buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ve MHP İl Başkanı Mesut Zamanlı Akçadağ İlçesi’nde düzenlenen ’ev sohbetleri’ programına konuk oldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda Akçadağ’ın coğrafi işaretli ’kömbesi’ bir kez daha test edildi.

MALATYA 03.10.2021, 12:15
Başkan Kazgan ve MHP’li heyet ev sohbetlerinde buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ve MHP İl Başkanı Mesut Zamanlı Akçadağ İlçesi’nde düzenlenen ’ev sohbetleri’ programına konuk oldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda Akçadağ’ın coğrafi işaretli ’kömbesi’ bir kez daha test edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP MYK Üyeleri Eyüp Gönültaş, Ömer Ekici, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun, Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Göçmen,Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, Mahalle Muhtarı Alibey Varlık’ın ev sahipliğinde Kasımuşağı Mahallesi’nde düzenlenen ’ev sohbetleri’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda kısa bir konuşma yapan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında katılımcılara bilgiler aktararak ayrım yapmaksızın 77 mahalleye hizmet götürdüklerini söylerken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mesut Samanlı’da birlik beraberlik mesajları verdiği konuşmasında insanlarla iletişim kurmanın önemine dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından Akçadağ’ın coğrafi işaretli ’kömbesi’ bir kez daha test edilirken, program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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