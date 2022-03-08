Başkan Kazgan kadınları unutmadı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören yaklaşık yüzün üzerinde kadın kursiyerlerle bir araya gelerek kadın kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Programda konuşan Başkan Kazgan, ’’Hayatımızın her alanında bizler kadınlarımıza değer veren bireyler olmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Ailenin temel yapısını oluşturan kadınlarımız bizler için çok değerlidir. Kadınlarımız bizler için anne, kardeş, abla ve eştir. Her alanda ilerlememizi sağlayan, yanımızda olmaları bizlere güç veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutluyorum. Bu anlamda bizlerde gelecekte yapacağımız projelerimizde kadınlarımızı düşünerek projeler geliştirdik. Toplumda yapacaklarımızdan en iyi ve sağlıklı şekilde faydalanmaları açısından en uygun projeleri seçtik. İnşallah Akçadağ’da önümüzdeki dönemde kadınlarımız rahatlıkla alışverişlerini yapacak ve sosyal anlamda tüm imkanlardan faydalanacak. Bizler yetkili birimler olarak bunları yapmakla sorumluyuz. Pozitif ayrımcılık anlamında kadınlarımıza önem veriyoruz. Hayata anlam katan kadınlarımızın bu vesileyle bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günün’nü kutluyorum" dedi

Başkan Kazgan daha sonra kursiyerlerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve isteklerini dinledi.