Başkan Kazgan İstanbullu muhtarları ağırladı

Malatya’nın Akçadağ Belediyesi Ali Kazgan Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu (TÜMFED) Başkanı Selami Aykut’u ile Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Başkanı Başkanı Nazife Özdemir ağırladı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu (TÜMFED) Başkanı Selami Aykut, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Başkanı Başkanı Nazife Özdemir, İstanbullu 20 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Akçadağ Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleşen programda konuşan Başkan Kazgan, muhtarlık müessesinin önemine vurgu yaparak muhtarları her daim çok önemsediklerini söyledi. Konuşmasında belediyenin hizmetlerine de değinen Başkan Kazgan mahalle muhtarları ile istişare halinde Akçadağ’a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu (TÜMFED) Başkanı Selami Aykut ise yaptığı konuşma da başarılı buldukları Başkan Kazgan’ı yakında izlediklerini ifade ederek Akçadağ’da bulunmakta memnun olduklarını söyledi.