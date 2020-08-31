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Başkan Kaya gözyaşlarıyla defnedildi
BAŞKAN KAYA DEFNEDİLDİ
MALATYA 31.08.2020, 17:22
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Kalp krizi sonucu vefat eden Malatya’nın Darende İlçesi Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya gözyaşlarıyla defnedildi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında ilçedeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybeden Vedat Ali Kaya (49), ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazıyla defnedildi.
Cenaze törenine, protokol mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe ziraat odası başkanları, Kaya ailesi ve kalabalık topluluk katıldı.
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