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Başkan Kartoğlu’ndan Pütürge’ye tam not

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde yapılan çalışmalara tam not verdi.

MALATYA 27.09.2021, 15:15
Başkan Kartoğlu’ndan Pütürge’ye tam not

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde yapılan çalışmalara tam not verdi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, aslen Malatyalı olan İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ağırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başkan Sülük’ü Malatya’nın Pütürge Belediyesi’nde ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Sülük, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili Kartoğlu’na bilgiler verdi. İki başkan ve beraberindeki heyet sahada bir dizi incelemelerde bulundu. Pütürgeli kadınlar Pütürge’ye has yerel lezzetleri Kartoğlu’na ikram etti. İki başkan ve beraberindeki heyet, halı kooperatifini ziyaret etti. Burada Kartoğlu’na el dokuması bayrak hediye edildi. İki başkan, temel açma çalışmaları başlayan Pütürge belediyesi hizmet binası ile 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunun inşaat alanında incelemelerde bulundu. İki başkan, Taşbaşı Mahallesi Döngel mevkiinde yapımı tamamlanan 105 adet ahırlı köy evinde incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Pütürge İlçesi’nde yapılan çalışmalara tam not verdi.

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