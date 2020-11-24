Başkan İlbeği vefat etti

Malatya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Şeyho İlbeği, vefat etti.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ve 19 yıldan beri Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Şeyho İlbeği (65), Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra burada defnedildi.

Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı İlbeği için Şifa Mahallesi Zabcıoğlu Caddesi’ndeki evlerinde, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak taziye verildiği kaydedildi.

Diğer yandan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren de, İlbeği’nin vefatı nedeniyle mesaj yayınlayıp, “Birlikte sanayi sitelerindeki esnafların sorunlarının çözümü için yıllarca beraber çalıştık. Malatya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Sn Şeyho İlbeği’nin vefatının derin üzüntü ile öğrendim. Kendisi ile birlikte sanayi sitelerindeki esnafların sorunlarının çözümü için çalışmalarımız oldu. Değerli Arkadaşım Şeyho İlbeği’ne Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.