Başkan Han’dan yeni adli yıl açılış mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, sorunlarının çözülmesini beklediklerini söyledi.

Malatya Baro Başkanı Enver Han, yeni adli yılın başlaması nedeniyle açıklama yaptı. Başkan Han, Malatya Yeni Adliye Sarayı’nın uzun süredir tamamlanamadığına ve adliyenin son durumuna değinerek, “Yeni adli yılın ülkemize adalet, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Yeni adli yılda, üç parçalı adliyeye dönüşen Malatya Adliyesinin fiziki koşulları düzeltilmelidir. Bu fiziki koşullar ve bölünmüşlük adaletin tecellisini imkansız hale getirmiştir. Siyaset kurumu Malatya Adliyesi için çözüm üretmekten uzak durmuştur. Yeni Adliye Sarayı inşaatı uzun yıllarca anlamsız bir şekilde geciktirilmiştir. Yeni ve yeterli adliyesi olmayan tek il durumuna düşmüştür. Malatya için bu durum üzüntü vericidir. Yapılan bu yanlışlıkların telafisi için yeni adli yılda Malatya Adliye Sarayı inşaatına ivedilikle başlanmalı ve bitirilmelidir. Zira mevcut adliye binamız adaletin sağlanmasına elverişli bir yer değildir” şeklinde konuştu.

Yeni adli yılda hakim ve savcı atamalarında liyakatin ve adaletin egemen olmasını dileyen Başkan Han, "Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alınmasıdır. Yargı sistemi ve mensuplarının en önemli önceliği, her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmak, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumaktır. Hukuk ilkelerinin dışında başka önceliklerin ve mensubiyetlerin yargıya hakim olması asla kabul edilemez. Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı, devletin ve bireylerin temel güvencesidir. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni adli yılda baro olarak, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına sahip çıkacaklarını belirten Han, "Biz, avukatlar ve barolar olarak, bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Yeni adli yılda Malatya Barosu olarak en önemli görevimiz, ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan meslektaşlarıma, hakimlerimize ve savcılarımıza tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarı diliyorum” diye konuştu.