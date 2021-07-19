Başkan Han’dan bayram mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, bayram mesajında, Covid-19 nedeniyle Kurban Bayramı’nı buruk yaşadıklarını bildirdi.

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Han mesajında, "Bayramlar manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevincimizi artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günlerdir. Milletimizin gelecek nesillere bırakacağı en büyük değer, köklü kültür ve medeniyet geleneğinin kazandırdığı dayanışma ruhu içerisinde ailelerimizle, çocuklarımızla, komşularımızla ve milletçe idrak edeceğimiz özel bayram günleri olacaktır. Ancak bu bayramı da biraz buruk yaşıyoruz. Korona salgını nedeniyle hakkın rahmetine kavuşan meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Korona salgınının bitmesi ve sağlığımıza kavuşmamız en büyük dileğimizdir. Büyüğüyle küçüğüyle, gurbette yaşayanıyla, aile fertlerinin bir araya geldiği, özlemlerin giderilip dostlukların tazelendiği bu özel günlerin, tüm İslam âleminde nice güzelliklere vesile olmasını; huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum. Bu duygu ve düşünceyle, mübarek Kurban Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.