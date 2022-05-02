Başkan Gürkan’dan şehitlik ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Bayram Namazını Şehir Mezarlığı Camii’nde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaşarak Şehitlik ziyaretinde bulundu.

Bayram Namazını Şehir Mezarlığı Camii’nde kılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, namaz sonrasında da Vali Aydın Baruş ve İl Jandarma Komutanı Ercan Altın ile birlikte Şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehitlikte ziyarette bulunan şehit ailelerinin Ramazan Bayramlarını da tebrik etti.

Pandemi tedbirlerinin kaldırılması sonrasında bu yıl Ramazan Bayramını yine birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın sevincini yaşadıkların ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bayram namazımızı Şehir Mezarlığında bulunan camimizde kıldıktan sonra Şehitlik ziyaretinde bulunduk. Şehit ailelerimize sabrı cemil diledik. Şehitlerimizin şefaatlerine bizlerin nail olmasını temenni ettik. Hem ülkemiz, hem de Âlemi İslam olarak bayramı coşkuyla, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla karşıladık.

Bayramların lafzı olan coşku ve sevinç içerisinde idrak edilmesi, küçüklerin büyükleri ziyaret etmesi, hısım akrabanın birbirlerine yakın olması, küskünlerin barıştırılması temel esaslı olan bayramımızın mübarek olmasını temenni ediyorum. Bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Milletimizin bayramını kutluyorum. Âlemi İslam’ın bayramını kutluyorum. Bayramların milletimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnsanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Ayında tuttuğumuz oruçların kabul olmasını, nice bayramlara milletimizce, insanlıkça huzur ve barış içerisinde girmeyi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.