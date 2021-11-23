Başkan Gürkan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Gelecek nesillerimizi emanet ettiğimiz fedakâr öğretmenlerimizin bu çok anlamlı günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlik mesleğinden gelen biri olarak ‘Öğretmenler Günü’ benim için ayrı bir önem arz etmektedir. Sevgiyle, şefkatle, sabırla, vatan ve millet sevgisini öğrencilerine nakşeden öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Ben de bir eğitimci olarak, bu mesleği icra etmenin her daim gururu ve mutluluğunu yaşadım. ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ inancından, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ hedefine uzanan her el öğretmenlerin elidir. Bu el, çağdaş Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak eldir. Çağdaş, modern ve gelişmiş ülkeler arasında yer almanın temelinde, yetişmiş insan gücü yer almaktadır. Yetişmiş insan gücü de ancak ve ancak eğitim ordusuyla mümkündür. Karanlığa ışık saçan, yarınlarımıza umut tohumları eken ve çağdaş Türkiye’nin mimarı olan öğretmenlerimiz, övgülerin en güzeline layıktır. Bugün özellikle ülke olarak teknoloji ve silah sanayi alanında geldiğimiz nokta eğitimli insanlarımızın emekleri sayesinde mümkün olmaktadır. Bugün artık dışarıdan bilgi ve teknoloji ithal eden bir ülke değil bunları ihraç eden bir ülke haline geldik. Milletimize ve ülkemize içinde bulunduğumuz bilgi çağında bu değerleri veren öğretmenlerimizin katkıları ise hiçbir şekilde yadsınamaz. Bu vesileyle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde vefat eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm eğitim camiamızın Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.