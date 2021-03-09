Başkan Gürkan’dan Miraç Kandili mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan, Miraç Kandili’nin Türk ve İslam âlemine barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulundu.

Gürkan mesajının devamında şunları belirtti:

“Peygamber Efendimizin yaptığı Miraç, Mescid-i Haram’dan başlayıp Mescid-i Aksa’ya ve oradan da Yüce Mevla’ya doğru yapılan kutsal bir yolculuktur. Miraç, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Bu nedenle böylesine mübarek bir geceye daha kavuşmanın manevi haz ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu günler ve geceler, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak, yüreğimizi haset, kin, düşmanlıktan arındırarak, bütün kötü duygu ve düşüncelerden arınmamıza neden oldukları için ayrı bir öneme haizdirler.

Bu günler ve geceler, insanların gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir.

Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi nedeniyle tüm insanlık olarak yaşadığımız salgının son bulmasını, sağlık ve huzura kavuşmamıza vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.”