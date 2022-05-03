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Başkan Gürkan’dan MHP ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ederek MHP teşkilatı ile bayramlaştı.

MALATYA 03.05.2022, 18:39
Başkan Gürkan’dan MHP ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ederek MHP teşkilatı ile bayramlaştı.

Bayramlaşma programına MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MYK Üyeleri Ömer Ekici, Eyüp Gönültaş ile İl Başkanı Mesut Samanlı ile Parti Teşkilatı üyeleri katıldı.

Bayramların müstesna ve özel günlerden olduğunu belirten Başkan Gürkan bayram ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Bayramlar milletlerin ve insanlığın tarihinde önemli gün ve olayların zamanı gelince kutlanan önemli günlerdir. Bu müstesna günlerden biri de Ramazan Bayramımızdır. Ramazan ayından sonra ulaşmış olduğumuz Ramazan Bayramından dolayı Cenab-ı Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Tutmuş olduğumuz oruçların kabulünü niyaz ediyorum. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini millet olarak büyük bir içtenlikle idrak ettik. Bayramımızın başta hemşerilerim olmak üzere milletimize ve Alem-i İslam’a huzur getirmesini temenni ediyorum.

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde yaşamış olduğumuz pandemi nedeniyle bayramlarımızı istediğimiz gibi kutlayamadık, anamadık ve idrak edemedik. Bu yıl Allah’a şükür hem dünyada hem de ülkemizde salgın kontrol altına alındı ve rahat bir durum oluştu. İnşallah temennimiz tamamen ortadan kalkması ve bir daha ve bir daha böyle bir musibetin insanlığa bulaşmamasını temenni ediyoruz. Bir bayram günü burada sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duymaktayım. Nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde birlikte olmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

İki yıl aradan sonra yeniden bayramlaşma programları düzenlediklerini belirten MHP İl Başkanı Samanlı ise, “ İki yılı aşkındır pandemi nedeniyle bayramlaşma programlarını gerçekleştiremiyorduk. Bu yıl aşılamanın artması ve gerekse salgının azalması ile birlikte bayramlaşma törenlerini gerçekleştiriyoruz. Anladık ki vatandaşlarımız bizlerle bir araya gelmeyi özlemiş hem de biz onlarla bir araya gelmeyi özlemişiz. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni salgınların yaşanmadığı dönemlerde vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu özel ve müstesna günde bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız Cumhur İttifakını sahiplenmesiyle gerekse Malatya’mızda çığır açan hizmetleriyle Malatyalıların gönlünde takdir topladığı gibi MHP ailesinde de büyük bir takdir toplamıştır. Bu birlik ve beraberliğinden, yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan MHP İl Başkanlığındaki Bayramlaşma programının ardından MHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek Yeşilyurt İlçe Başkanlığı görevini devralan Süleyman Emre’yi de ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

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