Başkan Gürkan’dan Kitap Fuarına övgü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 9’uncusu organize edilen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını gezdi ve fuara övgüler yağdırdı.

Yayın evi stantlarını gezip, yazarlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekip, fuarı ziyaret eden vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

“Büyük bir ilgiyle karşılaştık”

İki yıl aradan sonra gerçekleştirilen ve yoğun bir ilginin olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Fuarlar kitapseverleri bir araya getiren önemli organizasyonlardır. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına yayınevlerinden ve yazarlarımızdan yoğun katılım oldu. Hemşerilerimizin iki yıl aradan sonra yeniden kapılarını açan Kitap Fuarına göstermiş oldukları ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceklerine yön verecek olan kitaplarla buluşmalarını sağlayacak olan kitap fuarımız bu anlamda çok büyük önem taşımaktadır. Gelecek nesillerimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve ülkemizdeki okuma oranını üst seviyelere taşıma noktasında bu fuarlar çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına çocuklarımızı, gençlerimizi ve kitapseverleri MOTAŞ aracılığı ile ücretsiz bir şekilde taşımaktayız. Kitap demek medeniyet demektir. Medeniyetin olduğu her yerde hoşgörü ve barış vardır. Mişmiş Park Fuar alanında Yeni Fuar Merkezinde 22 Mayıs tarihine kadar açık olacak olan fuarımızı çocuklarımız, gençlerimiz 10:00 - 21:00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler” şeklinde konuştu.

Konferanslar da veriliyor

Ayrıca Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri çerçevesinde, Görme Engelli Yazar Halis Kuralay Müftülük personellerine seminer verirken, Furkan Yılmaz, Ahmet Turgut, Süleyman Ezber, Bilal Duman, Eyüp Beyhan, Şükrü Erbaş Yazar - Öğrenci buluşmaları dolayısıyla okullarda öğrencilerle söyleşi etkinliğinde bulundu.