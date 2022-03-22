Başkan Gürkan’dan ’’hayırlı olsun’’ ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığına yeniden seçilen Bünyamin Geleri ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Çalışan işçilerimiz için Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretleri çok önemli. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinde gerçekten Malatya’da tarihi değiştirdi, belediye anlayışını değiştirdi. Kurumsallık anlamında belediyede bir disiplin oldu, kurumsallık oldu. Biz Sayın Başkanımızla 15 yıldır sendika olarak Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yetkili sendikayız. Sayın Başkanımızla birçok sözleşmeye imza attık. Sayın Başkanımız ilk göreve başladığı dönem içerisinde Malatya’da 50 yıl boyunca yapılmayan hizmetler yapıldı. Bu hizmetlerin altında birçok işçi arkadaşlarımızın da imzası var. İşçilerimizle beraber sahada 24 saat boyunca başkanımızı ve halkımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Sendikalar olarak çok iyi biliyoruz ki hak ve hukuk noktasında sendikalar işçi arkadaşlarımızın maddi ve manevi her türlü hakkını korumakla vekil. İşçilerimizin sözcüsü, sesi ve kulağı. Şimdiye kadar yaptığımız toplu sözleşmelerde olsun, diğer sosyal haklarda olsun Başkanımız en güzel şekilde işçi arkadaşlarımızı toplu sözleşmelerle buluşturdu. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımız Malatya’da bazı şeyleri ayağa kaldırdı. Geçmişten gelen tecrübesiyle özellikle kültür ve tarih anlamında Malatya artık kültür şehri oldu. Dolayısıyla Malatya’nın Türkiye’de konumu ve itibarı daha çok yükseldi” dedi.

“ Varlık nedenimiz şehrimizdir, şehrimize hizmet etmektir”

Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ve yönetim kuruluna görevlerinde başarı dileklerinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz, Katılımcı Belediyecilik ilkesi doğrultusunda ilimizdeki tüm STK’lar, meslek kuruluşları ve sendikalar ile birlikte yön pusulamızı, yön haritamızı belirliyoruz. Hizmet İş Sendikası ve belediyemiz arasında da işveren, iş gören şeklinde bir ilişki vardır. Bu ilişki birbirinin rakibi, birbirinin alternatifi şeklinde değil, birbirinin partneri şeklindedir. Netice itibariyle belediye güçlü olursa işçisi güçlü olur, işçisi güçlü olursa belediye güçlü olur. Dolayısıyla buradaki partnerliği birliktelik, paydaşlık ve Malatya’nın mazisine layık istikbale hazırlama olgusunun temellerini oluşturmakla mükellefiz. Biz bugün işçilerimizden de çalışanlarımızdan da ziyadesiyle memnunuz. Bugün Türkiye’de yatırım noktasında en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Açık ara ile öndedir. Kırsalda, kırsal hizmetler noktasında Türkiye’de en fazla hizmet yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Netice itibariyle bu hizmetler çalışan işçi kardeşlerimizle yapılıyor. İşçi kardeşlerimiz gece demeden, gündüz demeden yaz aylarının sıcaklığında asfalt döküyorlar. Eksi 20 derecede de yol temizliği, kar temizliği ve yol açma yapıyorlar. Haftanın 7 günü 24 saati yoğun bir şekilde çalışma yapıyorlar. Bu anlamda bütün işçi kardeşlerime, yönetici kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu yolda özellikle şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında yeri geldiğinde gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz, kar, kış demeyeceğiz, hafta sonu ve bayram demeyeceğiz yoğun bir şekilde çalışacağız. Çünkü bizim varlık nedenimiz şehrimizdir, şehrimize hizmet etmektir. Şehrimize ne kadar güzel hizmet edersek o zaman varlığımızın gereğini yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.