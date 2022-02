Başkan Gürkan’dan esnaf ve vatandaşlara ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dilek Mahallesini ziyaret ederek, vatandaş ve esnaflarla sohbet etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan ile birlikte mahalle ziyaretleri kapsamında Dilek Mahallesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar sohbet etti. Mahalle ziyaretlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları da inceleyen Başkan Gürkan, vatandaşlar ve esnafların istek ve taleplerini de dinledi.

Malatya’nın genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak birimlerimizin il merkezinde ve ilçelerde yaptığı çalışmaları mahallelerimizi ziyaret ederek inceliyoruz. Yaptığımız mahalle ziyaretlerimizle hem mahalle sakinleriyle hem de esnaflarımızla sohbet etme imkanını da buluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnaf ve vatandaşlarımızla bir aradayız. Yaptığımız çalışmaların memnuniyeti hemşehrilerimizden görmemiz bizleri ayrıca mutlu ediyor. Malatya’nın her noktasında ekiplerimizle 7/24 sahada çalışıyor ve Malatya’yı modern şehircilik anlayışıyla buluşturmak için çalışıyoruz. Amacımız Malatya’da yaşayan her vatandaşımızın yaşamlarını modern ve çağdaş anlamda kolaylaştırmak. Huzur şehri olarak tabir ettiğimiz Malatya’mızda hemşehrilerimizin rahat yaşamaları için projelerimizi ve yatırımlarımızı yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerinde vatandaşlarımız tarafından ilgili ile karşılanması ve takdir edilmesi bizleri mutlu ediyor” dedi.