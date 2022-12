Başkan Gürkan’dan engellilere özel önem

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesini ziyaret ederek Şube Başkanı, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Gürkan’a Beyazay Derneği Malatya Şubesini ziyaretinde, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesi Başkanı Kazım Aydoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dernek Üyesi ailelerimizle, çocuklarımızla çok güzel diyalog içerisindeyiz. Hafta sonları güzel etkinliklerimiz olmakta. Hafta içi ise danışmanlık hizmetinin yanında engelli kardeşlerimizle birlikte farklı neler yapabiliriz bunun arayışındayız. Çocuklarımız derneğimiz ve okulumuz bünyesinde spor yapmaktalar. Uluslararası alanda yaklaşık 17 milli sporcumuz bulunmakta. Futsal takımımız katıldığı turnuvada derece yaptı. Türkiye’de altı takım bulunmakta bunlardan biri de bizim takımımız. Basketbol takımımız var. Basketbol takımımızdan bir sporcumuzu Berlin’e göndereceğiz. Çocuklarımız her branşta faaliyet göstermekte. Ayrıca çocuklarımıza yönelik olarak birçok kursumuz bulunmakta. Yüreği bizimle olan Sayın Başkanımızı aramızda görmekten onur duymaktayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Engelli kavramını sadece görünen uzuvlar için değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. Herkesin bir engeli vardır. İnsanoğlu her şeyden münezzeh değildir. Noksanlarıyla beraberdir. Kimisinin iç organlarında eksiklik vardır. Kimisinin gönlünde bir eksiklik vardır. Kimisinin zihinlerinde kimisinin de uzuvlarında engelleri vardır. Herkesin bir eksiği vardır. Önemli olan bu eksiği bilerek çok güzel işler yapabilme azim ve kararlılığını göstermektir. Ailelerimizin ve gençlerimizin bizleri sevinçle karşılaması bizleri mutlu etmiştir. Ayrıca İnönü Üniversitemizin öğrencilerinin sosyal sorumlulukları gereği etkinliklere katılmaları, derneğimizle bir arada olması Türkiye’nin geleceği açısından bizlere umutlu olduğumuzu gösterir. Gençlerimiz geleceğimiz için ve çocuklarımızın yaşantılarını yerinde görmek, incelemek, değerlendirmek ve bu konuda kendi üzerlerine düşen sorumlulukları paylaşmak için derneğimizi ziyaret etmişler. Bu anlamda öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, tebrik ediyorum. Kazım hocamızın mihmandarlığında sportif, sosyal ve kültürel eğitim aktivitelerinde her konuda Büyükşehir Belediyesi olarak derneğimizin yanında olduğumuzu ve etkinliklere her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.