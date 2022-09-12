Başkan Gürkan’dan eğitimde yüksek standart vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni eğitim yılı mesajında, “İlimizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüksek standartlara ulaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gürkan, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ederek,

“Çocuklarımız güzel ülkemizin geleceği. Geleceğimiz emin ellerde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Yeni nesil siz öğretmenlerin eseri olacak’ sözü ülkemizin geleceğini belirliyor. Güzel yetiştirirsek yolumuz aydınlık olur. Bu aydınlık bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiç batmayacak.

Temennimiz çocuklarımıza öğrettiklerimizi başta kendi nefsimizi tatmin etmek, çocuklarımıza öğrettiklerimizi davranış haline getirmek, çocuklarımız da öğrendikleriyle başta kendilerine, ailelerine, içinde yaşadıkları topluma, milletimize ve insanlığa hayırlı biri olma şansını vermektir.

Çağdaş eğitim sistemi ile birlikte çağın gerektirdiği donanımlara sahip, okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlere bağlı bireylerin yetişmesi ülkemizin geleceği açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma noktasında geleceğimiz olan gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirmelerini, bilgi edinme noktasında daha çok okumalarını ve gayret göstermelerini bekliyorum.

Gelecek bilgiyi elinde bulunduran ülkelerin olacaktır. Öyleyse bizler de bilgi dağarcığımızı daha da artırmak, bilgiyi ve sahip olduğu gücü elde etmek için daha çok çalışacağız.

Bu vesileyle, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılımızın ve ilköğretim haftamızın Malatya’mıza, ülkemize, Malatya’daki öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde mesajını tamamladı.