Başkan Gürkan’dan Dağdeviren’e övgü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti. Ziyarette Müdür Dağdeviren’den övgü ile bahseden Gürkan, “Müdürümüz Malatya’nın huzuru için gece gündüz çalışıyor” dedi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti. Müdür Dağdeviren tarafından karşılanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürümüz Malatya’nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor. Huzur kenti olan Malatya’mıza yapmış oldukları güzel hizmet den dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Polislerimiz yedi yirmi dört görevlerinin başında hizmet yapıyorlar’’ dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Dağdeviren ise Başkan Gürkan’a teşekkür etti.