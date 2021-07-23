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Başkan Gürkan’dan basın bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı mesaj yayımlayarak kutladı.

MALATYA 23.07.2021, 16:15
Başkan Gürkan’dan basın bayramı mesajı
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı mesaj yayımlayarak kutladı.

Başkan Gürkan’ın mesajında, "Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu nedenle çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bir yandan kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek toplumu aydınlatırken, diğer yandan da meslek ilkelerine ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Basının gücünün, milletimizin gücü olduğunu biliyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. Ayrıca destan şehir Malatya’mızda yaptığımız yatırım ve hizmetlerin hemşerilerimize ulaştırılması noktasında önemli bir payı bulunan yerel basınımıza ayriyeten teşekkür ediyorum. Halkın haber alma ve bilgilenmesini sağlayan medyamızın ve gazetecilerin bayramını en içten dileklerimle kutlarım, medyamızın tarafsızlığından ödün vermeden daima halkın sesi olmasını temenni ederim” ifadelerine yer verdi.
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