Başkan Gürkan’dan 23 Nisan mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığını ve ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirterek, “TBMM, bağımsızlık ve egemenliğimizin, 23 Nisan Çocuk Bayramı ise geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın teminat altına alındığının bir nişanesidir. 23 Nisan 1920, vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının yazıldığı tarihin adıdır. ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, tam bağımsızlık hususunda milletimizin her daim dik durduğunun tüm dünyaya ilanı anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verdi. Başkan Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 101’inci yıl dönümünü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada büyük bir hızla yayılarak insanlığı tehdit eden korona virüs salgını dolayısıyla buruk bir şekilde kutladıklarını belirtti. Gürkan, “Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101’inci yıl dönümünü hüzünlü bir şekilde kutluyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte yaşanan salgın son bulur ve millet olarak önceki yıllarda olduğu gibi bayramımızı büyük bir coşku ve heyecanla yeniden kutlarız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yâd ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum” dedi.