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Başkan Gürkan Yeni Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde bulunan Yeni Devlet Hastanesi inşaat sahasında çalışmaları inceleyerek yetkililerden gelişmeler hakkında bilgiler aldı.

MALATYA 07.01.2022, 16:57
Başkan Gürkan Yeni Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde bulunan Yeni Devlet Hastanesi inşaat sahasında çalışmaları inceleyerek yetkililerden gelişmeler hakkında bilgiler aldı.

Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde özellikle Malatya’da Battalgazi bölgesi için yeni bir hastane yapılması gerektiğini vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan girişimler neticesinde inşaat çalışmalarına başlanılan ve hizmete alınma sürecine gelen Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Malatya için önemli bir yatırım olan 363 hasta yatağı kapasiteli, 85 adet poliklinik, 7 adet acil poliklinik ve 12 ameliyat salonu ile çağın teknolojik imkânlarının yer alacağı yeni devlet hastanesindeki çalışmalarda sona gelindi. Ocak ayı içerisinde geçici kabulü için çalışmaların yapılacağı hastanenin Şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Hastane inşaatının son durumuyla ilgili bilgiler veren Şantiye Şefi Çağatay Karaoğlu, “Hastanemiz şu anda geçici kabule hazır durumda. Hareketli mobilyalarımızın montajları devam ediyor. Mekanik testlerimizin çalışmaları, elektrik testlerimizde son aşamaya geldik. Hastanemizin çevre düzenlemesini tamamladık. Bir veya iki hafta içerisinde kalan eksiklerimizi tamamlayarak Ocak ayının 20’si veya 30’u gibi geçici kabul ekibiyle beraber kabule gireceğimizi planlıyoruz. Şubat ayının birinci veya ikinci haftasında kabulümüzün tamamlanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni devlet hastanesinin Malatya için önemli görevler ifa edeceğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Bölgede yeni bir devlet hastanesi yapılması gerekiyordu. Bu konuda özellikle Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuz dönem içerisinde hastanenin yapılması noktasında TOKİ’den tekrar Sağlık Bakanlığına devri noktasında ve devrin gerçekleştirilmesinin ardından proje yapılması noktasında 300 yataklı hastane görünse bile odaların dizaynı itibariyle yatak sayılarının iki yatak haline getirilmesiyle birlikte hastanemizin kapasitesi müşahede, yoğun bakım üniteleri ve diğer odalarıyla birlikte yaklaşık 700’e çıkarılabilecek. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah memleketimize hizmet etme noktasında ve sağlıklı bir toplum oluşturulması noktasında hastanemiz önemli bir görevi ifa edecektir. Hastanemiz bölge açısından, diğer hastanelerimizin yükünü alması noktasında ve içerisinden geçtiğimiz pandemi sürecinde kapasitenin artırılması noktasında Malatya’ya can simidi gibi olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Hastanede son aşamaya gelindiğini ve binanın Sağlık Bakanlığı’na geçici kabulünün önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini belirten Gürkan, “İnceleme sonrasında geçici kabulü yapıldıktan sonraki süreç içerisinde kabulü yapılıp hastanemizin hizmete açılışı gerçekleştirilecek. Fiziki anlamda hastanemizin fiziki ihtiyaçları ve bütün ikmal inşaat çalışmaları bitmiş, iç dizayn düzenlemelerine geçilmiş ve son aşamaya gelinmiş. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Müdürlüğümüze, hastane inşaatında çalışan ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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