Başkan Gürkan veterinerlerin sorunlarını dinledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Veterinerler Odası’nı ziyaret ederek, veterinerlerin ve Veterinerler Odası’nın sorunlarını dinledi.

Türk Veterinerler Birliği Merkez Konseyi’ne bağlı Malatya Veterinerler Oda Başkanı Ergün Koşar, 1992 yılından beri hizmet verdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her konuda kendilerine kolaylık sağladığını ve yardımcı olduğunu belirten Malatya Veterinerler Odası Başkanı Ergün Koşar,’’ 1992 yılından beri hizmet noktasında gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir isteğimizi ve arzumuzu geri çevirmediniz. Gerekli olan bütün kolaylığı gösterdiniz. Sağ olun teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Güzel hizmet ürettiler, güzel hizmet sergilediler"

Hizmet, gayret ve çabalarını yakından takip ettiğini dile getiren Başkan Gürkan, "Çok kadim bir dostum olan Ergün Bey veterinerlik görevini uzun süre hakkıyla yerine getirmişlerdir. Ben Battalgazi İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nde iken kendileri de, Tarım İl Müdürlüğü’nde veteriner olarak görev yapıyordu. Güzel hizmet ürettiler ve güzel bir hizmet sergilediler. Ben kendilerine bu çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum. Bizler, Belediyeler olarak zaten katılımcı belediyecilik, birlikte ve beraberlik yönetimi içerisinde gerek meslek odalarımız olsun gerek işçi sendikalarımız olsun gerekse hemşeri derneklerimiz olsun veya diğer sosyal taraflarla şehrimizi yönetirken, şehrimizin yön haritasını ve yön pusulasını oluşmasında sizin görüş ve önerileriniz bizler için önemli, bizim için kıymetlidir. Bu anlamda da sizin görüş ve önerileriz veterinerlerimizin sorunları, problemleri belediye olarak aşabileceğimiz engeller varsa onların aşılabilmesi noktasında sizleri ziyaret ettim. Veterinerlerimizle ilgili gerek sayısal verilerde bilgi verme noktasında gerekse veterinerliğin Malatya Şubesi’nin kurulması süreci içerisinde vermiş oldukları bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.