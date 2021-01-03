Başkan Gürkan, Ören Mahallesinde inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile beraber Akçadağ İlçesi Ören Mahallesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Akçadağ ilçesi Ören Mahallesinde yapılan çalışmaları incelemek için Ören mahallesini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Daire Başkanları ve mahalle muhtarları eşlik etti. Pir Sultan Abdal Derneği Ören Cem Evi alanı içerisinde yapımına devam edilen parkta incelemede bulunan Başkan Gürkan ilgililerden bilgiler aldı.

Ören Mahallesine yapılan asfalt, kanalizasyon ve yapımı devam edilen parktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Ören Mahalle Muhtarı Birol Çirkin, Ören halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye teşekkür ettiklerini ifade etti.

Ören Mahallesinde asfalt ve alt yapı çalışmalarının yanında merkezde Cem Evinin yanında mahalle sakinlerinin park taleplerini değerlendirerek çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Gürkan, "İlgili Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz Cem Evi’nin yanında park çalışmalarına başladılar. Parkımız Cem Evi ile bütünleşerek Ören Mahallemize sosyal tesis anlamında güzel bir mekân olacak. İnşallah parkımız da yaptığımız çalışmalar tamamlanıp bittiğinde Ören halkının parkta oturması, sosyal ihtiyaçlarını karşılaması için önemli bir yer kazandırılmış olacak. Çalışmaları yapan ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalarda bizlerin yanında olan değerli muhtarımıza ve Ören mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Alan içerisinde mutfak düzenlemesi, Cem Evi ve etrafında güzel bir park dizayn edilmiş durumda. Park çalışmamız Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmekte. Bizde Sayın Bakanımızla birlikte hem Ören Mahallemizi ziyaret ediyoruz hem de çalışmaları inceliyoruz. İnşallah bahar aylarında bölgeye güzel bir park kazandırmış olacağız. Parkımızın Ören mahallemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Ören Mahallesinde incelemelerde bulunan AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise " Ören mahallesinin ihtiyacı olan güzel bir parkın, butik bir parkın hayata geçirilmesine şahitlik ediyoruz. Parktaki çalışmaların sonuna gelinmiş durumda. Park tamamlandığında Ören mahallemize farklı bir çehre kazandıracak. Parkın yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Ören mahallemize daha önceki dönemlerde semt sahası kazandırmıştık. Bu parkımızla birlikte de Ören mahallemiz gelişmeye devam edecek" diye konuştu.