Başkan Gürkan: Öncelikli tek projemiz, sosyal entegrasyon

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Biz göreve geldiğimizde öncelikli tek projemiz var dedik, sosyal entegrasyon. Biliyoruz ki sosyal entegrasyon dediğimiz birlik, beraberlik, dayanışma olursa diğer işler kolay olur” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşiltepe Eğitim Derneği’nin (YEŞİLDER) düzenlemiş olduğu çay sohbetleri programına katıldı. Başkan Gürkan ayrıca, YEŞİLDER’in faaliyetleri hakkında dernek yöneticilerinden bilgiler aldı.

YEŞİLDER’de gerçekleştirilen programa katılan Başkan Gürkan, dernek üyeleriyle bir araya geldi. YEŞİLDER’in yaptığı çalışmaları yakinen takip ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak derneğin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Gürkan konuşmasının devamında, “ Sohbetimizde derneğimizin bayanlarının olmasından memnuniyet duydum. Ben bayanların bir işe elini attığında o işin neticeleneceğini ve olumlu bir şekilde sonuçlanacağının bilincindeyim. Biz göreve geldiğimizde tek projemiz var dedik, sosyal entegrasyon. Biliyoruz ki sosyal entegrasyon dediğimiz birlik, beraberlik, dayanışma olursa diğer işler kolay olur. İşte o olduğu için bugün Malatya tarihinin toplam hizmetlerinin katbekat fazlası yapılıyor. Biz dedik ki şemsiyemiz gökyüzüdür. Biz güneş gibi olacağız dedik. Gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan nasıl ki güneşin ışığından, ısısından yararlanıyorsa bizde aynı o şekilde hizmet anlayışını bütün vatandaşlarımıza oy versin vermesin teşmil edeceğiz dedik ve o anlayışla çalıştık. Cenabı Allah’ta bunun bereketini artırdı. Malatya doğunun değil, Türkiye’nin değil, Avrupa’nın değil dünyanın parlayan yıldızı olacak diyoruz. Bununda hepsi tescil ediliyor. Arslantepe UNESCO tarafından tescil edildi. Geçtiğimiz ay biz Hollanda’ya gittik. Hollanda’da EXPO 2028 yani dünya bahçelerinin sergisi Malatya’da yapılacak. Bayanlar bizim rehberimizdir. Her konuda bayanlarımıza güveniyorum. Birlikte yol yürümekten de onur duyduğumu belirtmek istiyorum. YEŞİLDER’in çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Bizlerde her konuda derneğimizin yanındayız. Hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmasın. Hiçbir hemşerimizin ihtiyacı olup gidilmedik olmasın. Bizim hayır çarşımız ve Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermekle görevlendirilmiş ve o amaçla kurulmuştur. Yani hiç kimseyi açıkta bırakmayacağız. Arkadaşlarımız YEŞİLDER ile yakın temas içinde olacaklar. Hiçbir vatandaşımızı yakacaksız, odunsuz, kömürsüz, yiyeceksiz olduğunu duymayacağız. Hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta olmayacak her türlü yiyeceğini temin edeceğiz. Hayır çarşımız giyeceğinden, yiyeceğinden ve içeceğine kadar her şeyini veriyor. Bunu istismar etmeyeceğiz ama ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı da aç ve açıkta bırakmayacağız. YEŞİLDER’e yapacağı hayırlı çalışmalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.