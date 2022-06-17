Başkan Gürkan, öğrencilerin taleplerin geri çevirmedi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde kendisine mektup yazarak talepte bulunan Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı İlkokulu 2F sınıfında okuyan 36 öğrencinin taleplerini geri çevirmedi.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda Bostanbaşı İlk Okulunda bir etkinlik düzenlenmiş ve bu etkinlik çerçevesinde 2 F Sınıfında okuyan 36 öğrenci de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a mektup yazarak bir takım talepte bulunmuşlardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendisine yazılan mektupları teslim alıp okuduktan sonra, öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Battalgazi Destanı Çizgi Hikâye Serisinden istediklerini öğrendi.

Bunun üzerine Kültür Daire Başkanlığına gerekli talimatları veren Başkan Gürkan, Çocuklara karne hediyesi olarak söz konusu yayımlardan birer set hediye edilmesini istedi. Akabinde de mektup gönderen öğrencilere Battalgazi Destanı Çizgi Hikâye Setleri gönderildi.