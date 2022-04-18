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Başkan Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanyol ilçesini ziyaret ederek, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri inceleyip, Doğanyol ilçesi mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

MALATYA 18.04.2022, 16:36
Başkan Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanyol ilçesini ziyaret ederek, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri inceleyip, Doğanyol ilçesi mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Doğanyol ilçesini ziyaret eden Başkan Gürkan, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ve Doğanyol ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, Doğanyol ilçesinde yapılan ve dönem içerisinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a göreve geldiği günden itibaren yaptığı hizmetlerde dolayı teşekkür eden Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, “Hizmet önemli bir süreç. Her gün biten bir hizmetin ardından diğeri başlamakla mükellef. Özellikle bizim gibi kırsal ilçelerde vatandaşın Büyükşehir Belediyesi’nden en büyük beklentisi iki husustan oluşuyor. Bu hususlardan birincisi su, ikincisi ise yol ile alakalıdır. Ben öncelikle su hususunda MASKİ Genel Müdürümüze ve daire başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yol altyapı daire başkanımıza da bundan sonra beraber çalışacağız, teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik beraberlik içerisinde çalışıp ilçemize verecekleri destekten hiçbir şüphemiz yoktur. Kıymetli başkanımla geçen sene ve bir önceki sene çalışmalarımız oldu. Çok ciddi bir kış geçirdik. Yol tahribatları dolayısıyla arttı. Ben yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı, MASKİ’mizin yapmış olduğu arıtma tesisi ve altyapı çalışmalarından dolayı, itfaiye hizmet binamıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kırsalda yaşayan hemşerilerimizin taleplerini dinleyen kıymetli başkanıma teşekkür ederim” dedi.

Doğanyol ilçesine Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet getirmeye devam edeceklerini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz göreve geldiğimizde asfaltsız yol kalmayacak demiştik. Bunlar kolay işler değil. Allah’a şükür 718 mahallenin 5 veya 6 yerleşim yerinin dışında hepsinin asfaltı gerçekleştirildi. Bu yıl yüksek miktarda karın yağışı ve buzlanma nedeniyle herhangi bir kazaya mahal vermemek için tuz kullandık. Bu da özellikle merkezde, ilçe bağlantı ve ilçe merkezindeki yollarımızda tahribata neden oluyor. Arkadaşlarımız gerekli çalışmalar için plan ve projelerini yaptılar. Dünyada yaşanan ekonomik küçülme ve kasılma ülkemize de yansıyor. Biz belediye olarak,

her ay özel otobüslere, ekmeğe, MASKİ’ye sübvansiyon yapıyoruz. Biz bunları vatandaşlarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurarak hizmet yapmanın da önemi burada başlıyor. Allah’a şükür Sayın Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle, şehirdeki genel dinamiklerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasıyla Malatya tarihinin toplam hizmetlerinden fazla hizmetler yapılıyor şu anda. Bütün ilçelerimize arıtmalar yaptık. Çöp aktarma istasyonları yapıyoruz. Bütün ilçelerimizin yollarını yapıyoruz. Batı kolektörünün ihalesini yaptık. Doğanyol ilçemize de belediye ve belediye birimleri olarak elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, konuşmalarının ardından istişare toplantısına katılan muhtarlardan gelen istek ve talepleri dinledi. İstişare toplantısına katılan muhtarlarda Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Gürkan’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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